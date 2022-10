Raumfahrt Söder hofft auf Kontrollzentrum für Mond-Missionen in Bayern

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) setzt darauf, dass bei künftigen Mond-Missionen ein Kontrollzentrum dafür in Oberpfaffenhofen bei München sitzt. Dort, beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), befindet sich heute eines der Kontrollzentren für die internationale Raumstation ISS. „Das Mond-Kontrollzentrum wollen wir unbedingt haben“, sagte Söder am Mittwoch bei einem von ihm veranstalteten „Raumfahrtgipfel“ in Oberpfaffenhofen. DLR-Vorstand Walther Pelzer plädierte dafür, dass der Standort auch für andere künftige Missionen Kontrollzentrum wird.

dpa