Bayern Söder informiert über Corona-Lage Nach den Beschlüssen der Bund-Länder-Runde: Setzt Bayern die Maßnahmen so um oder verschärft das Kabinett sogar die Regeln?

München.Neues zur Corona-Pandemie: Am Mittwoch informiert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ab 13 Uhr gemeinsam mit dem Leiter des Corona-Krisenstabs im Bundeskanzleramt Generalmajor Carsten Breuer sowie Gesundheitsminister Klaus Holetschek im Rahmen eines Pressestatements in der Orangerie der Staatskanzlei in München über die aktuelle Lage der Corona-Pandemie. Die Mittelbayerische überträgt dies live im Stream.

Zuvor hat Söder hat die Bund-Länder-Beschlüsse zur Corona-Eindämmung verteidigt - insbesondere die neuen Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte, die nach Weihnachten gelten sollen. Es gebe keinen „Weihnachts-Lockdown“, betonte Söder nach den Bund-Länder-Beratungen in München, fügte aber hinzu: „Weihnachts-Vorsicht macht sicherlich Sinn.“

Söder: Vorsicht und Verhältnismäßigkeit

Spätestens ab 28. Dezember soll generell eine Obergrenze von zehn Personen für Privattreffen gelten. Dies muss auch in Bayern noch in die Corona-Verordnung des Landes eingefügt werden. Söder hatte angekündigt, dass dies im Umlaufverfahren geschehen soll.

Zur Empfehlung des Robert Koch-Instituts (RKI), das sich aufgrund der aktuellen Corona-Lage in Deutschland für „maximale Kontaktbeschränkungen“ aussprach, sagte Söder, dies sei nach Darstellung des Bundes so nicht abstimmungsfähig gewesen. Bei allen Maßnahmen müssten immer zwei Prinzipien gelten, erklärte er: Vorsicht und auch Verhältnismäßigkeit. Es müsse ja auch alles vor Gericht bestehen. (dpa)