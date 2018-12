Parteien Söder kandidiert nicht für Kanzleramt Bayerns Ministerpräsident sieht seine politische Zukunft im Freistaat und möchte sich in den Dienst seiner Partei stellen.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. Foto: Peter Kneffel

München.Der designierte CSU-Chef Markus Söder will nach eigenen Angaben nicht Kanzlerkandidat der Union werden. „Die CSU hat da keine Ambitionen“, sagte der bayerische Ministerpräsident den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Meine Kernaufgabe liegt in Bayern.“ Er habe auch „nicht geplant“, CSU-Vorsitzender zu werden, betonte Söder. „Ich habe mich in den Dienst der Partei gestellt, nachdem Horst Seehofer seinen Rückzug angekündigt hat – und andere mögliche Kandidaten erklärt haben, dass sie nicht zur Verfügung stehen.“

Söder will sich auf dem Sonderparteitag der CSU am 19. Januar als Parteichef zur Wahl stellen und auch dort die Nachfolge Horst Seehofers antreten, den er bereits als Ministerpräsident beerbt hat. Söder gilt als Seehofers ewiger Rivale. (dpa)

