Parteien Söder: Kanzlerkandidatur nicht erstrebenswert CSU-Chef Markus Söder hat Spekulationen um mögliche Ambitionen auf das Kanzleramt eine klare Absage erteilt.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. Foto: Daniel Karmann/dpa

München.Eine Kanzlerkandidatur sei für ihn „weder erstrebenswert, noch kommt sie in Frage“, bekräftigte Söder im „Main-Echo“ (Samstag). „Ich will bayerischer Ministerpräsident bleiben und dieses Amt nach bestem Wissen und Gewissen ausfüllen.“

Nach Söders Auffassung gibt es gute Gründe, warum die CSU noch keinen Bundeskanzler oder -präsidenten gestellt hat. „Wir wirken in Bayern stark, aber schon in Frankfurt beginnt die Skepsis: In Deutschland wird akzeptiert, dass jemand aus Hannover oder aus Köln nach Berlin geht - aber bei einem Kanzler aus München besteht häufig die Sorge, dass die Bundeshauptstadt ins Hofbräuhaus wandert“, sagte er.