Wahlen Söder: „Können gegenüber der letzten Landtagswahl zulegen“

Bei der Landtagswahl in Bayern im Herbst 2023 will CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Partei besser abschneiden als 2018. „Generell können und wollen wir gegenüber der letzten Landtagswahl zulegen“, sagte der Politiker in einem gemeinsamen Interview der Mediengruppe „Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung“ und der „Münchner Abendzeitung“ (Mittwoch). Damals erreichte die CSU 37,2 Prozent. Es komme aber nicht auf einzelne Prozentpunkte an, sondern auf die Stabilität einer Regierung und das Wohlergehen der Menschen im Land, betonte er. „Ich möchte nicht, dass Bayern gelähmt wird.“

dpa