Söder kritisiert Baerbock-Behauptung: „...dann ist das falsch und gefährlich" von Alexander Kain

Mail an die Redaktion Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Rückendeckung des Freistaats für die angegriffene Ukraine betont, aber auch besonnene Reaktionen im Umgang mit Russland angemahnt. Foto: Sven Hoppe/dpa

München, Landeshauptstadt.Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat im Interview mit der Mediengruppe Bayern die Rückendeckung des Freistaats für die angegriffene Ukraine betont, aber auch besonnene Reaktionen im Umgang mit Russland angemahnt. Ziel seiner Kritik: Eine umstrittener Satz von Außenministerin Baerbock.

„Wir unterstützen die Ukraine mit Hilfsgütern und haben im Januar Stromgeneratoren geliefert. Und wir sind auch für die Unterstützung mit Waffen“, erklärte er im Interview mit der Mediengruppe Bayern (Dienstags-Ausgabe) im Vorfeld seines Auftritts beim Politischen Aschermittwoch in Passau. „Aber wenn Frau Baerbock behauptet, wir seien im Krieg mit Russland, dann ist das falsch und gefährlich“, sagte Söder mit Blick auf Äußerungen der Außenministerin. „Wir sind nicht im Krieg mit Russland und wir wollen auch keinen Krieg mit Russland. Wir sind aber dafür, dass die Ukraine den Krieg gewinnt“, so Söder.







„Feministische Außenpolitik ist ein unverständliches Konzept“

Die „feministische Außenpolitik“ der Grünen-Ministerin nannte Söder „ein unverständliches Konzept“. Die „feministische Außenpolitik“ ist bis heute ein unverständliches Konzept. Außenpolitik heißt Diplomatie – nicht Mission. Wenn man nur noch versucht, die Welt zu missionieren, dann wird man am Ende recht einsam dastehen. Der indische Präsident hat mir am Rande des G7-Gipfels etwas sehr Bedenkliches gesagt: Wir müssten endlich verstehen, dass die Probleme Europas nicht die Probleme der Welt seien und dass umgekehrt die Probleme der Welt nicht mehr zwangsläufig mit Europa zu tun haben. Das ist deutlich. Daher ist der Plan, durch die Welt zu reisen und allen anderen zu erzählen, was sie zu tun und zu lassen haben, zum Scheitern verurteilt.

Er betonte: „Außenpolitik heißt Diplomatie – nicht Mission. Wenn man nur noch versucht, die Welt zu missionieren, dann wird man am Ende recht einsam dastehen.“ Seiner Ansicht nach ist Baerbocks Plan, „durch die Welt zu reisen und allen anderen zu erzählen, was sie zu tun und zu lassen haben, zum Scheitern verurteilt“.

CSU-Chef rügt mangelhafte Ausstattung der Bundeswehr

Besonders scharf kritisierte der CSU-Chef die Verteidigungspolitik der Bundesregierung. „Deutschland könnte am meisten erreichen, wenn es endlich die eigene Bundeswehr stärken würde.“ Doch dieses Thema sei „das peinlichste Kapitel in der bisherigen Ampelzeit“, so Söder. „Es wurde viel geredet und wenig getan. Aus der Zeitenwende ist eine Zeitlupe geworden.“

„Ja zur Hilfe für ukrainische Kriegsflüchtlinge und zu Arbeitsmigration“

Ein klares Bekenntnis gab Söder zur Hilfe für ukrainische Kriegsflüchtlinge ab. Bayern sage auch „Ja zu einer Arbeitsmigration, denn unsere Wirtschaft ist dringend auf Fachkräfte angewiesen“. Allerdings müsse die Ampel die Kommunen mehr unterstützen und die Zuwanderung besser steuern.