Pandemie Söder kündigt 500 Euro Pflegebonus an Pläne dazu gibt es auch im Bund. Söder äußert sich im „BAMS“-Interview auch zu Schließung von Schulen und Kitas.

Von Christine Schröpf

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will bayerischen Pflegekräften einen Bonus zahlen.

München.Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat im Interview mit der „Bild am Sonntag“ (BAMS) angekündigt, dass die Pflegekräfte im Freistaat für ihren Einsatz in der Corona-Krise einen Zuschlag von 500 Euro erhalten werden. „Wir in Bayern reden nicht nur darüber - wir machen das. Wir werden 500 Euro als Bonus an alle Pflegekräfte zahlen“, verbreitete er auch über seine Facebook-Seite. Überlegungen dazu gibt es auch auf Bundesebene. Eine Sonderzahlung von bis zu 1500 Euro würde nach Worten von Bundesfinanzminister Olaf Scholz steuerfrei bleiben. Der bayerische Weg lässt also Optionen, noch anderweitig aufzustocken. Die Koalitionsregierung im Freistaat hat ein Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht. So erhalten Pflegekräfte seit 1. April auch einen Essenskostenzuschlag von 6,50 Euro. Erst am Freitag hatte Söder zudem eine medizinische Studie zu Covid-19 gestartet, in die 3000 Bürger in München eingeschlossen werden sollen, um Verbreitungswege der Corona-Pandemie und die Dunkelziffer an Infizierten zu erforschen.

Der CSU-Chef äußerte sich gegenüber der BAMS auch zu den Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen, die aktuell im Freistaat erst einmal bis 19. April gelten. Wann Schulen und Kitas wieder öffnen könnten, werde nach Ostern beraten. „Aber keiner soll sich täuschen: Mit dem 20. April wird nicht alles automatisch so wie vor der Krise“, sagte er im BAMS-Interview. Konsequentes Handeln habe nach Experteneinschätzung in Bayern bis zu 25 000 Neu-Infektionen verhindert. „Das sollten wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.“

Bayern verzeichnet derzeit auch wegen der Nähe zu Österreich und Italien eine besonders hohe Zahl von Infizierten. Im oberpfälzischen Tirschenreuth hat sich ein Hotspot entwickelt. Man habe dort „sehr schnell und entschlossen“ mit strikten Ausgangssperren und massiven Tests reagiert, sagte Söder im BAMS-Interview. „Damit haben wir erreicht, dass es von Tirschenreuth aus kaum eine Ausbreitung über die Region hinaus gab.“

Söder fordert Paket für Autobranche

Im Zusammenhang mit den massiven Corona-Folgen für die Wirtschaft machte sich Söder für dauerhafte finanzielle Entlastungen stark. Den aktuellen Corona-Hilfspaketen soll ein Investionsprogramm folgen. „Das heißt: keine Steuererhöhungen, sondern Steuersenkungen. Der Soli muss schneller und für alle abgeschafft werden. Darüber hinaus sollten wir die Einkommensteuer insgesamt absenken, damit möglichst viele Arbeitnehmer mehr Geld in der Tasche haben“, sagte er in der BAMS. Für die Automobilindustrie forderte er eine Innovationsprämie beim Kauf umweltfreundlicher Fahrzeuge. „Damit sichern wir Arbeitsplätze, schützen das Klima und verbessern die Wettbewerbsfähigkeit unserer Automobilindustrie. Das kann uns nach Corona sogar nach vorn katapultieren.“

„Da ich über 100 Kilo wiege, ist es sehr schwer abzuheben. Aber glauben Sie mir: Zu spekulieren, wer wann was wird, spielt für mich keine Rolle.“ Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder



Söder reagierte auch auf seine seit der Corona-Krise bundesweit nach oben gekletterten Beliebtheitswerte. Im Deutschland-Trend von Infratest dimap ist er um 16 Prozent nach oben gestiegen, liegt nun im Ranking nach Kanzlerin Angela Merke, Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf Platz 4. Söder betonte im BAMS-Interview, dass ihm das weder zu Kopf steige, noch dass er sich in der Corona-Krise Gedanken über Karrieremöglichkeiten mache. „Da ich über 100 Kilo wiege, ist es sehr schwer abzuheben. Aber glauben Sie mir: Zu spekulieren, wer wann was wird, spielt für mich keine Rolle. Ich habe Ernsthafteres zu tun.“

