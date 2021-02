Anzeige

Bundesregierung Söder kündigt Fortsetzung des vorsichtigen Corona-Kurses an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat angekündigt, seinen vorsichtigen Kurs im Kampf gegen die Corona-Pandemie weitergehen zu wollen.

Mail an die Redaktion Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern. Foto: Hannibal Hanschke/Reuters-Pool/dpa/Archivbild

Berlin.Das Motto in Bayern heiße: „Vorsicht mit Perspektive“, sagte Söder am Mittwoch nach der Konferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch in Berlin. Bayern werde einen vorsichtigeren Kurs als andere Bundesländer fahren, kündigte Söder an.

„Zumachen erfordert Mut, öffnen erfordert Klugheit“, sagte Söder. Es dürfe kein Stop-and-Go bei den Corona-Maßnahmen geben, weil dies die Akzeptanz für die Maßnahmen in der Bevölkerung untergrabe.

Söder verwies darauf, dass alle bisher getroffenen Maßnahmen im Lockdown gewirkt hätten. In Bayern sei die Zahl der Infektionen um 90 Prozent gedrückt worden. „Jeder, der bezweifelt hat, ob die Maßnahmen Sinn hatten, ist durch die Realität widerlegt“, sagte Söder.

