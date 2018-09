Wahlen

Söder: Langfrist-Strategie für München und Umland

Mehr Wohnungen, mehr Kita-Plätze, ein weiterer Ausbau des Mittleren Rings rund um die Münchner Innenstadt, Fahrradschnellwege, mehr U-Bahnen und Express-Busse und langfristig eine Ring-S-Bahn: Sechs Wochen vor der Landtagswahl hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sein angekündigtes, umfassendes München-Paket vorgestellt. Dabei kündigte er am Montag insbesondere eine engere Zusammenarbeit von Freistaat, Landeshauptstadt und den Umland-Kommunen an, um diese und andere Projekte in den kommenden Jahren gemeinsam zu planen. Er wolle eine langfristige strategische Partnerschaft, mehr Miteinander und weniger Gegeneinander.