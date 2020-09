Anzeige

Regierung Söder: Medizinisches Wissen entscheidend für Quarantänedauer Die Frage nach der Quarantäne-Dauer bei Corona-Verdachtsfällen muss nach Ansicht des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder von der Wissenschaft beantwortet werden.

Mail an die Redaktion Der bayerische Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). Foto: Michele Tantussi/Reuters/Pool/dpa

Nürnberg.„Entscheidend sind gesicherte medizinische Erkenntnisse“, sagte der CSU-Chef am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München. Die bayerische Staatsregierung führe intensive Gespräche mit Virologen in Bayern. „Damit wollen wir uns langfristig auf die Gefährdungslage im Herbst vorbereiten und die Teststrategie flexibel weiter entwickeln.“ Er sei grundsätzlich dafür, den Kurs größtmöglicher Vorsicht beizubehalten. „Wir wägen immer ab, sagen aber klar: in Bayern gilt Safety first.“