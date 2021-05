Anzeige

Wahlen Söder: Mehr Ostdeutsche in der Bundesregierung nach Wahl In der nächsten Bundesregierung braucht es nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder mehr ostdeutsche Politiker.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. Foto: Peter Kneffel/dpa Pool/dpa

Leuna.„Wenn keine Kanzlerin mehr aus dem Osten kommt, (...), dann ist klar, da müssten mehr Vertreter aus den neuen Ländern in der Bundesregierung sein, um auch die Interessen der neuen Länder besser zu vertreten“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Freitag bei einem Wahlkampfauftritt der CDU in Leuna (Sachsen-Anhalt). Zudem appellierte Söder dafür, auch ganz gezielt Ministerien oder andere Einrichtungen ganz bewusst“ in die neuen Länder zu verlagern, „um die Modernität und die Zukunftsfähigkeit zu erhöhen“.

© dpa-infocom, dpa:210521-99-694485/2