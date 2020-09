Anzeige

Landtag Söder: Mein Platz ist in Bayern, und da bleibe ich auch CSU-Chef Markus Söder hat Spekulationen über eine mögliche Kanzlerkandidatur erneut eine Absage erteilt, diesmal vor den versammelten CSU-Landtagsabgeordneten.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. Foto: Sven Hoppe/dpa/Aktuell

München.„Es glaubt mir immer keiner, aber ich meine es so: Mein Platz ist in Bayern, und da bleibe ich auch“, sagte Söder am Mittwoch nach Teilnehmerangaben in einer Rede auf der Herbstklausur der CSU-Fraktion im Landtag in München.

In Meinungsumfragen führt Söder in der Kanzlerkandidaten-Frage seit einigen Monaten vor allen drei Bewerbern um den CDU-Parteivorsitz, Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Auf regelmäßige Nachfragen nach einer möglichen Kandidatur antwortet der bayerische Ministerpräsident aber ebenso regelmäßig, sein Platz sei in Bayern.