Gesundheit Söder: Mit Schnelltests in den Zoo Bayerns Ministerpräsident sieht Spielraum für Lockdown-Öffnungen. Für Handel und Gastronomie soll es Perspektiven geben..

Mail an die Redaktion Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nimmt per Videoschalte an einer Kabinettssitzung teil. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

München.Bayerns Ministerpräsident Markus Söder spricht über vorsichtige Lockerungen. „Wo der Inzidenzwert niedrig ist, sind mehr Kontakte verantwortbar - zum Beispiel, dass sich bei einem Wert unter 35 wieder zwei Haushalte treffen können“, sagte der CSU-Chef der Mediengruppe „Straubinger Tagblatt“/„Landshuter Zeitung“ und der „Münchner Abendzeitung“ (Samstag).

Für Einzelhandel, Gastronomie und Kultur solle es Perspektiven geben, meinte Söder im Gespräch mit den Zeitungen. Mit Schnelltests seien weitere Lockerungen möglich. Die Tests sollen vor allem an Schulen und Kitas zum Einsatz kommen. „Zudem könnten Pilotprojekte in den Kommunen für einzelne Öffnungen starten, zum Beispiel ein Schnelltest-Zentrum der Stadt vor dem Zoo, um diesen schneller öffnen zu können“, sagte Söder.

Am nächsten Mittwoch (3. März) will die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten.

