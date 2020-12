Anzeige

Regierung Söder muss nicht mehr in Quarantäne „Aus Vorsicht“ bleibt der bayerische Ministerpräsident im Homeoffice. Ein Corona-Test ist negativ ausgefallen.

Merken

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, spricht. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Nach einer Prüfung des zuständigen Gesundheitsamts muss Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nicht mehr in Quarantäne bleiben. „Aus Vorsicht bleibe ich aber trotzdem im Homeoffice“, schrieb der CSU-Chef am Dienstag auf Twitter. Zugleich teilte er mit, dass ein am Dienstag durchgeführter Corona-Test bei ihm negativ ausgefallen sei.

Hintergrund für das Ende der Quarantänepflicht nach nur einem Tag sind zwei Faktoren, die das Gesundheitsamt nach Angaben der Staatskanzlei feststellte: Söder habe bei dem Gespräch mit seinem nachweislich mit Corona infizierten Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) die Abstandsregeln eingehalten, und zugleich sei das Büro in der Staatskanzlei mit einem Belüftungssystem ausgestattet gewesen. Deshalb sei Söder keine „Kontaktperson 1“ und müsse auch nicht zwingend in Quarantäne.

Am Montagmittag war Herrmann positiv getestet worden und hatte sich daraufhin auch in Quarantäne begeben.