Ostallgäu „Söder-muss-weg“-Kennzeichen: Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein Motorradfahrer mit dem Schriftzug „Söder muss weg“ auf dem Kennzeichen hat sich im Landkreis Ostallgäu eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der Mann den Schriftzug über das amtliche Kennzeichen geklebt. Als eine Polizeistreife ihn deshalb am Freitag in Friesenried kontrollieren wollte, gab er Gas und flüchtete. Bei der Verfolgungsjagd wurden den Angaben zufolge zeitweise Geschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde erreicht.

dpa