Anzeige

Bundesländer Söder nachdenklich wegen niedriger Impfquote in Pflegeheimen Die Impfbereitschaft insbesondere in Bayerns Pflegeheimen stimmt Ministerpräsident Markus Söder nachdenklich.

Merken

Mail an die Redaktion Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern. Foto: Michael Kappeler/dpa-pool/dpa

Berlin.Die Impfquote dort sei nicht „extrem hoch“, sagte der CSU-Chef am Dienstagabend nach Beratungen von Bund und Ländern in Berlin. Im Freistaat gebe es „sehr differenzierte Ergebnisse“ sowohl bei den Bewohnern als auch bei den Pflegekräften. Man werde noch mehr für die Impfbereitschaft werben müssen, kündigte Söder an.