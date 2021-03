Anzeige

Corona-Maßnahmen Söder nimmt Merkel in Schutz In einer Regierungserklärung im Landtag erinnerte der Ministerpräsident an die Gemeinschaftsentscheidung in Sachen Osterruhe.

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, gibt im bayerischen Landtag während einer Plenarsitzung eine Regierungserklärung.

München.Bei seiner Regierungserklärung im bayerischen Landtag hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Schutz genommen.

Die Verantwortung der gekippten Osterruhe-Regelung liegt nach Ansicht von Söder nicht alleine bei der Kanzlerin. „Das haben alle Ministerpräsidenten entschieden. Ich war genauso dabei wie alle anderen. Und deswegen glaube ich, ist es auch notwendig, dass sich alle dann dafür entschuldigen und das bedauern“, sagte er am Mittwoch am Rande der Sitzung in München - und später in ähnlicher Form auch bei der Regierungserklärung.

Weiter: „Es ist zwar nichts tatsächlich passiert - aber natürlich gibt es einen Vertrauensschaden. Und das tut uns leid, das tut auch mir leid“, sagte Söder. Die Situation sei „sehr ärgerlich“, aber letztlich sei es besser, den Beschluss frühzeitig zu korrigieren.

In Sachen Corona-Geschehen mahnte Söder: „Die dritte Welle ist da“, stellt der CSU-Chef fest. Es handle sich dabei um eine neue Form der Pandemie. „Die Mutation frisst und fräst sich von Ost nach West durch unser Land.“ Während die „objektive Gefährlichkeit“ steige, sinke die subjektive Wahrnehmung der Gefährlichkeit. „Wir müssen echt aufpassen, dass die dritte Welle keine Dauerwelle wird“, sagt Söder.

Vorsichtiges Öffnen soll Ziel sein

Der Ministerpräsident forderte für die Pandemie-Bekämpfung ein kombiniertes Konzept von Lockdowns und anderen Maßnahmen. Ein vorsichtiges Öffnen mit vielen Tests, Impfungen und der zunehmenden Nutzung digitaler Möglichkeiten müsse das Ziel sein, sagte Söder am Mittwoch bei seiner Regierungserklärung im bayerischen Landtag.

Basis für die Corona-Bekämpfung müsse weiter die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner sein. In den nächsten drei Wochen werde es keine Öffnungen geben, um trotz der um sich greifenden britischen Virus-Variante mit höherer Ansteckungsgefahr und erhöhter Sterblichkeit, Stabilität zu gewinnen.

Bayern will zudem das vorsichtige Zurückfahren von Corona-Schutzmaßnahmen etwa in Handel oder Kultur nach Ostern in acht Modellregionen testen. Es solle aus jedem der sieben Regierungsbezirke eine Stadt oder ein Landkreis mit einer Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner von mehr als 100 und weniger als 150 teilnehmen, aus Oberbayern zwei, sagte Söder. Es gebe bereits mehr Bewerber als mögliche Plätze.

Merkel räumt Fehler ein

Kanzlerin Angela Merkel hatte zuvor am Mittwochvormittag die Ministerpräsidenten in einer kurzfristig einberufenen Videoschalte darüber informiert, dass sie die in der Nacht auf Dienstag von Bund und Ländern . Diese sollte eigentlich an Gründonnerstag beginnen und sah vor, dass bis einschließlich Ostermontag das öffentliche Leben bis auf wenige Ausnahmen völlig heruntergefahren werden sollte.

Der Gründonnerstag und der Karsamstag sollten dafür zu Ruhetagen erklärt werden. Daran war aber massive Kritik laut geworden, es gab zudem große Verwirrung um die praktische Umsetzung.

Offene Fragen um Lohnfortzahlung

Merkel begründete den ungewöhnlichen Schritt mit zu vielen ungeklärten Fragen bei der Umsetzung. Die Idee sei mit bester Absicht entworfen worden, sagte sie am Mittwoch in Berlin nach der Beratung mit den Ministerpräsidenten.

Zu viele Fragen von der Lohnfortzahlung bis zur Lage in Geschäften und Betrieben hätten aber in der Kürze der Zeit nicht so gelöst werden können, wie es nötig gewesen wäre. (dpa/jh)