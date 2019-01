Parteien Söder ruft CSU zu neuer Geschlossenheit auf Kurz vor seiner geplanten Wahl zum neuen CSU-Chef hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder seine Partei zu einer neuen Gemeinschaft und Geschlossenheit aufgerufen.

Mail an die Redaktion Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) spricht mit Journalisten. Foto: Nicolas Armer

Bad Staffelstein.„Dass wir uns gegenseitig unterstützen, uns unterhaken und an einem Strang ziehen, das ist unsere neue Stärke“, sagte Söder am Donnerstag nach Teilnehmerangaben auf der CSU-Fraktionsklausur im oberfränkischen Kloster Banz. In seiner Rede appellierte er an die Abgeordneten: „Lasst uns gut übereinander reden.“ Er forderte „guten Umgang“ nach außen und innen und wandte sich etwa gegen Prozentzahl-Vorgaben für Wahlen: „Lasst uns aufhören, einander zu schwächen.“ Söder soll auf einem Parteitag an diesem Samstag zum neuen CSU-Chef gewählt werden.