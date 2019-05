Prominente Söder schenkt „Baby Sussex“ Lederhose Charles und Camilla sollen die Tracht für ihr neugeborenes Enkelkind am Donnerstag in München entgegennehmen.

Mail an die Redaktion Markus Söder gratulierte dem britischen Königshaus zur Geburt von „Baby Sussex“. Foto: Staatskanzlei

München.Eine Lederhose für „Baby Sussex“: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schenkt dem jüngsten Spross der britischen Königsfamilie eine bayerische Tracht. „Herzliche Glückwünsche zur Geburt des jüngsten Enkels von Prinz Charles und Herzogin Camilla“, schrieb Söder auf Facebook. „Eine echte Lederhose, damit das bayerische Lebensgefühl den Kleinen von Beginn an begleitet.“

Charles und Camilla reisen von Berlin nach München

Charles und Camilla werden nach ihrem Besuch in Berlin an diesem Donnerstag in München erwartet. Sie kommen als stolze Großeltern. Am Montag kam Charles‘ vierter Enkel zur Welt. Das erste Kind von Prinz Harry und seiner Frau Herzogin Meghan wird bislang noch „Baby Sussex“ genannt und steht auf Platz sieben der britischen Thronfolge. „Unser Geschenk: typisch bayrisch u steht sicherlich auch einem britischen Thronfolger“, twitterte Söder.