Polit-Gillamoos Söder setzt AfD Bayerns Erfolge entgegen Ein Ministerpräsident, ein EVP-Fraktionschef und ein Bundesminister: Bei der CSU setzte man im Zelt aufs Spitzenpersonal.

Von Christian Eckl

Regensburg.„Mia san mia“ scheint wieder zu funktionieren. Unter viel Beifall im eher schwarzen Abensberg hält Ministerpräsident Markus Söder eine eher zahme Bierzeltrede. Seitenhiebe gibt es, wenn dann, hauptsächlich auf den Berliner Koalitionspartner von der SPD. Gegen die von Söder beklagte zunehmende Spaltung der Gesellschaft, die seiner Ansicht nach Grüne und AfD stärken würde, setzt Söder ein selbstbewusstes CSU-Ausrufezeichen. Er kommt auch nur kurz auf die AfD und ihre hohen Wahlergebnisse in Sachsen und Brandenburg zu sprechen. Im Vorfeld hatte Söder vor Journalisten noch von einem „Weckruf“ für die Koalition angesichts der Wahlergebnisse im Osten gesprochen. Im Bierzelt zielt Söder dann lieber auf die Erfolge Bayerns ab. Und gibt sich selbstbewusst als Chef einer Partei, die Stabilität bringe. Die Koalition in Berlin sieht Söder kritisch: „Die entscheidende Antwort auf diese Wahlen muss sein, dass man in Berlin nicht dauernd um sich selber kreist.“

Söders Erzählung, quasi als Gegenposition der für ihn extremen Pole von AfD und Grünen, ist im Bierzelt glasklar: Es ist der Umstand, dass Bayern ein wirtschaftlich erfolgreiches Land geworden ist. Doch der Ministerpräsident warnt auch: „Heute sind wir noch Weltspitze“, sagt Söder. „In zehn Jahren sind wir vielleicht abgehängt, weil die anderen radikal investieren.“ Sein Fazit: „Künstliche Intelligenz, Quantentechnologie, Robotik, auch Raumfahrt: Wir müssen investieren.“ Besonders die bayerische Automobilindustrie gilt es für Söder, zu schützen.

„Nebenan redet einer, der will BMW enteignen“, sagt Söder im Hinblick auf Juso-Chef Kevin Kühnert. „Der soll mal lieber bei BMW arbeiten.“ Söder macht keinen Hehl daraus, dass er das Thema Klimaschutz nicht weiter den Grünen überlassen wolle. „Wenn Klimaschutz nur für die Reichen und die städtischen Eliten geht, wenn wir mit Klimaschutz das Land spalten, dann kann das nicht gehen“, setzt Söder den Grünen entgegen. Und poltert gegen Katharina Schulze, die ebenfalls auf dem Gillamoos spricht: Ihr wirft er den Eisbecher vor, den sie mit einem Wegwerf-Plastiklöffel auf Instagram teilte, als sie gerade in den USA weilte. „Wenn man auf der einen Seite gegen das Fliegen ist, aber selbst zu den Vielfliegern gehört, dann ist das nicht glaubwürdig“, sagt Söder.

Der ebenfalls anwesende Verkehrsminister Andreas Scheuer habe ihm sogar von vermummten Gruppen erzählt, die Steine auf Autohäuser werfen würden. Scheuer, der als Letzter redet, wirkt verloren im Bierzelt. Ihm droht ein Untersuchungsausschuss wegen des Maut-Debakels. Von Söder kommt Mitgefühl: Er habe „nicht den leichtesten Job“.

Star im Hofbräuzelt ist der aus dem Landkreis Kelheim stammende EVP-Fraktionschef Manfred Weber. Einst war er Kontrahent Söders, als es um den JU-Vorsitz ging, aber das ist lange her. Standing Ovations erntet der als EVP-Spitzenkandidat angetretene CSU-Politiker, als er sich halb im Scherz als Kanzlerkandidat für die CSU ins Spiel bringt: „Ich weiß ja nicht, wann ich wieder eingeladen werde am Gillamoos. Diesmal musste ich als Kommissionspräsident antreten. Das nächste Mal muss ich wahrscheinlich für den Kanzler kandidieren“, scherzt Weber. Der tragisch gescheiterte Held: Wieder so eine Erzählung, die bei den CSU-Anhängern verfängt.