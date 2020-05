Anzeige

Parteitag Söder setzt auf Anti-Corona-Obergrenze Bei Digital-Parteitag gibt es hohe Zustimmung. Mit Kanzler Kurz schaltet sich ein Mann dazu, der in gewisser Weise Rivale ist

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion CSU-Chef Markus Söder hat in seiner Partei derzeit großen Rückhalt. Foto: Lino Mirgeler/dpa

München.CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder hat seine Partei bisher so klar durch die Corona-Krise gesteuert, dass sich der Zufriedenheitslevel der Bürger in Umfragen auf 90 Prozent hochgeschraubt hat: Bei einem regulären Parteitag wäre ihm dafür minutenlanger Beifall sicher gewesen. Doch in Pandemie-Zeiten verläuft nichts normal. Der Corona-Parteitag geht am Freitag rein digital über die Bühne. Als sich ab 17 Uhr die 250 Delegierten aus allen Landesteilen zuschalten, bekommt er die Zustimmung nur virtuell zu spüren. Der Oberpfälzer Europa-Abgeordnete Christian Doleschal, der aus dem besonders von Corona betroffenen Landkreis Tirschenreuth stammt, hatte schon vorab Lob verteilt: „Die CSU-Basis war selten so stolz auf ihren Ministerpräsidenten“, sagte er. Auch Barbara Haimerl, Bürgermeisterin aus Wald (Lkr. Cham), lobt den Söderschen Dreiklang aus frühzeitigen Corona-Beschränkungen, den nun maßvollen Lockerungen sowie den schärferen Optionen für verbleibende oder neue Hotspots.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ######### ### ####### ### ## ## ####### ### „######### ######“. ### ########### ###-#### ### ########## ############## ###### ######## ##### ### ###### ###### ########## ## ########## ### ############# #####. ##### ######### ######### #### ### ### ##### ########, #### ############ ######-########## ###### #### ###### ####### ### #### ### ### ################# ######. ### ######### ### #### ###########, #### ### ############### ## ############ ### ##### ## ##### ###################### ## #########, #### ########.

########### ############# ## #######: ### ############# ######. ### #### #### ### ################## #### ### ########## ##########. ##### #### ##### ##### ### ### ##################. ## #### ###### ### ######## ########-######### #########. ##### ##### #### ## ###########, ## ### ###### ### ###### ###########. ### ### ########## ## ### ########### ###### ### ########. ## ####### #### ######### #### ####### ########### ### ######-############## ##: ######### ###### ## ###### ## ### ####### ##### ### ############# ###### ######. ### ### #. #### ###### ## ######### ##### #### ###### ###### ###### ## ############ ### ####### ######.

### ################ ####### ######### #### ##### ###### #### #############. ##### ### ## ####### ## ### ######### ############# ######. ##### #########, #### ### ######### ###### ######, #### ### ###### #### ##### ## #### #####. ### ##### ############## ####### ###########, ### #### ###### ####### - #### #### ############### ######## ############ ############. #### ## ####### ##### ## ### ################## ##############: #### ######## ### ######### ######-##### ## ### ################ ################, ### ######### ###### ####### ############## ###########. ##### #######, #### ############ #### ### ### #### ###### ## ###### ########## #######. #### ###### ##### ## ############### ### ####### ## ########### ### ##### ########.

### ### ######## ## ####### ### ########## ###### ######-####. ############# ### ### ########## ### ############ #######. #### „#############“ ### ### ### ###### #### ###### ###########, #### ### ### ### ######### ###### ###### ### ### ############# ########### ######## ###### ############ ###-##########-####-########## ############ ### ############# ###### #####. ### ### ### ##### ### ######### ##### ####### ############ ### ######## ########### ## #####. ######### ####### #### ## ## ### ######-######-###### ## ### ######## ################# ###. ################, ########### ############## ### ########### ### „##### ######################“ ###### ###### #########. ### ### ####### #### ######### ##### ######-###### ### ###########, #### ##### #### - ######### ### ####### #### #### ############### ##### – ##### #######.

###### ## ######-##### #### ## ## ####### ### #####. „### ###### ######### ###############, ### ####, #### ##### ###### ##### ### ############# ### #### ### ########################### #########, ##### ### ### ######### ### ### ########“, ##### ###-#### #######. ##. #### ### ### ################ ####### ### #### ### ##### ### ############## ## ########### #### #### ### ### ###############. „### #### #### ### ######## ####“, #### ###. ####### ####, #### ############# ### ###### ### ######## #### ###### ####### ###### #######.

####### ########### ### ### ########### ############# ###### ### ####!