Krankenhäuser Söder sieht keine Probleme in Bayerns Krankenhausversorgung Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sieht die Krankenhausversorgung im Freistaat flächendeckend gewährleistet.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, nimmt an einer Pressekonferenz teil. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München.„Wir wollen Spitzenmedizin auch vor Ort im ländlichen Raum. Beides ist wichtig in einem Flächenland: Spitzenmedizin und regionale Erreichbarkeit“, sagte der CSU-Chef der Deutschen Presse-Agentur in München.

In Bayern sei genau das erreicht worden, unter anderem mit Rekordinvestitionen in den Krankenhausbau, aber auch mit einem Schutzschirm für ganz kleine Häuser, damit diese den Transformationsprozess zu mehr Wirtschaftlichkeit schafften. „Über Telemedizin und medizinische Netzwerke gelingt es uns, Spitzenmedizin quasi Stück für Stück auch in kleinere Häuser zu transportieren. Ich glaube, das ist ein gutes, abgestimmtes Konzept.“