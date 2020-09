Anzeige

Atommüll Söder skeptisch bei Endlagersuche Bayern will Verfahren „sehr konstruktiv und kritisch begleiten“, hieß es in der Pressekonferenz. Gorleben ist aus dem Rennen.

Regensburg.Der Salzstock in Gorleben ist bei der Suche nach einem Endlager für hoch radioaktiven Müll nach Meldungen der Nachrichtenagentur dpa aus dem Rennen. In Bayern wurden dem Vernehmen nach von der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) in der ersten Vorauswahl aber wohl eine Reihe potenziell geeigneter Standorte identifiziert, es soll sich um großflächigere Areale im Osten und Norden des Freistaats handeln. In einer Pressekonferenz nahmen Ministerpräsident Markus Söder und Umweltminister Thorsten Glauber Stellung.

Der Zwischenbericht zur Endlagersuche stößt bei Bayerns Ministerpräsident Markus Söder demnach auf große Skepsis. Von Bayern gebe es im Verfahren jetzt „keine Totalblockade“, der Freistaat werde das Verfahren aber „sehr konstruktiv und kritisch begleiten“, sagte er am Montag in München. Dazu werde die Staatsregierung auch auf eigene wissenschaftliche Expertisen zurückgreifen. Bayern werde sich auch auf allen politischen Ebenen „seriös“ einbringen.

Keine Alternative zu geologischen Barrieren

Söder betonte, die Vorgabe, ein Endlager für eine Million Jahre sicherstellen zu können, erlaube keine Alternative zu geologischen Barrieren. Dies sei für den zerklüfteten Granit in Bayern etwa nicht ohne technische Maßnahmen machbar. Söder kritisierte ausdrücklich, dass der Salzstock Gorleben aus dem Verfahren herausgenommen wurde.

Kritisch bewertete Söder auch das breit angelegte Suchverfahren. Fast Zweidrittel von Bayern seien nun zu Teilgebieten erklärt worden. Das werde viele Menschen verunsichern. Unterfranken, Oberfranken, Mittelfranken, die Oberpfalz, und Niederbayern seien komplett in der Auswahl, Schwaben etwa zur Hälfte und auch Oberbayern sei massiv betroffen.

Weite Teile potenziell geeignet

Die für das Suchverfahren zuständige Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) weist in ihrem am Montag in Berlin vorgestellten ersten Zwischenbericht sieben sogenannte Teilgebiete in Bayern aus, die 76 Landkreise und eine Fläche von fast 42 000 Quadratkilometern umfasst. Insbesondere für das Wirtsgestein Granit werden weite Teile des Landes als potenziell geeignet ausgewiesen, aber auch Regionen mit Tonvorkommen sowie ein kleiner Abschnitt mit Salz.