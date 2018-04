Riedberger Horn Söder: Skischaukel wird nicht gebaut Für mindestens zehn Jahre gibt es keinen Verbindungslift am Riedberger Horn. Es soll wieder Ruhe und Frieden herrschen.

Mail an die Redaktion Der umstrittene Verbindungslift am Riedberger Horn wird erst mal nicht gebaut. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

München.Der umstrittene Verbindungslift am Riedberger Horn wird erst mal nicht gebaut. „Auf die Skischaukel wird verzichtet für mindestens zehn Jahre“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag in München. Zuvor hatte er mit den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden Balderschwang und Obermaiselstein und dem Oberallgäuer Landrat Anton Klotz (CSU) über das überraschende Aus des Projektes beraten. Stattdessen soll für rund 20 Millionen Euro ein neues, naturnahes Tourismuskonzept umgesetzt werden. „Unser Ziel war es, wieder Ruhe und Frieden am Riedberger Horn zu schaffen.“

Unter einer Skischaukel wird die Verbindung zweier benachbarter Wintersportgebiete verstanden. Ski- und Snowboardfahrer können nach Belieben von einer Pistenregion in die andere wechseln, also hin und her schaukeln. (dpa)

