Söder skizziert Regierungsplan

Von Christine Schröpf

München.23 Seiten stark ist die erste Regierungserklärung die Markus Söder als Ministerpräsident der schwarz-orangen Koalition hält – und wie sehr nun neue Zeiten angebrochen sind, lässt sich am besten daran ablesen, dass alle 18 Unterpunkte seiner Rede mit einem „Wir“ beginnen. Der Verlust der absoluten Mehrheit bei der Landtagswahl hatte die CSU in die Koalition mit den Freien Wählern gezwungen. Der Pakt fußt nach Söders Worten aber auf gemeinsame Überzeugungen und wechselseitigem Vertrauen. Man müsse nicht von einer Liebesheirat reden, „aber es ist auch mehr als eine Zweckehe“, sagt er am Dienstag im Landtag. Die Bayern-Koalition sei weltoffen, aber immer bayerisch. Sie vertrete Werte, aber keine Ideologien. Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger verfolgt die Rede vom anderen Flügel der Regierungsbank aus und spendet immer wieder Beifall. Die Opposition zeigt sich dagegen mäßig beeindruckt. Aus ihren Reihen tönen stattdessen mehrfach spöttische „Oohs“ und „Aahs“, etwa als Söder das ökologische Profil der Bayern-Koalitionäre rühmt.

Die AfD lacht über Afrikareise

Als Söder über Migrationspolitik spricht, lacht die AfD sehr laut auf – weil er ankündigt, dass ihn seine erste Auslandsreise im nächsten Jahr nach Afrika führen wird. Lächerlich sei das, ruft einer dazwischen. Söder gebärde sich als Außenminister. Der Konter des Regierungschefs folgt postwendend. „Sie haben nichts gelernt“, gibt er zurück. Da klatschen dann fast alle, parteiübergreifend – nur nicht die AfD. Es ist ein Vorgeschmack auf eine Auseinandersetzung, die später noch einmal aufflammen wird.

Söders Regierungserklärung trägt den Titel „Bayern ist es wert“. Er packt in seine Rede Kernpunkte des Koalitionsvertrages zu den Themen Familie, Wohnen, Umwelt und Sicherheit. Die Rede ist aber auch durchwoben von Zielen, die er schon vor dem Bündnis mit den Freien Wählern, gleich nach seiner Amtsübernahme im Frühjahr verkündet hatte – und die nun fortgeführt werden, teils in abgeschliffener Version. Das bayerische Raumfahrtprogramm trägt beispielsweise nicht länger den Titel Bavaria One, der damals auch Aiwanger fälschlicherweise an bemannte Raumfahrt denken ließ. Nun steht das Potenzial neuer Technologien im Fokus. Bayerische Raumfahrtrobotik wird sich nach Einschätzung Söders bald in bayerischen Autos, im Operationssaal oder daheim in der Küche finden.

„Bayern zeigt, dass es alle Generationen wahrnimmt und sich um alle kümmert.“ Markus Söder



Söder zückt am Dienstag weitere Trümpfe: Vom bald nahezu kostenfreien Kindergarten bis zur Pflegeplatzgarantie ab Pflegegrad 2, die im Freistaat ab 2023 gesichert sein soll. „Bayern zeigt, dass es alle Generationen wahrnimmt und sich um alle kümmert“, sagt er. Zwei Milliarden Euro würden in die medizinische Versorgung im ländlichen Raum investiert. Für kleine Krankenhäuser wird etwa ein Schutzschirm aufgespannt. Über drei Jahre hinweg übernehme man dazu 85 Prozent der Betriebsdefizite. Für Hebammen gebe es zudem ein Startpaket in Höhe von 5000 Euro, zählt Söder weiter auf. In Regensburg, Landshut und München werde eine akademische Hebammen-Ausbildung aufgebaut.

Söder wiederholt das Ziel, dass bis 2025 in Bayern 500 000 neue Wohnungen geschaffen werden sollen – 10 000 davon durch die neue staatliche Wohnungsbaugesellschaft, gedacht für Normalverdiener. Die bayerische Regierung will im Bund auf eine neue Berechnungsformel für das Wohngeld drängen, damit mehr Bürger davon profitieren. „Es kann nicht sein, dass in München nicht einmal 3000 Haushalte Wohngeld erhalten“, sagt er. In Berlin will er sich zudem für die Senkung der Unternehmenssteuer stark machen – im Sinne der Konkurrenzfähigkeit. In Ländern wie den USA, Frankreich, Großbritannien und Österreich stehe das Thema bereits auf der Agenda. Bundesweite Impulse will Bayern zudem in Sachen Digitalisierung geben – als erste Bundesland mit eigenem Fachministerium sieht Söder den Freistaat dafür prädestiniert. Er erinnert an das bayerische Breitbandförderprogramm, das seit 2014 läuft und nun starke Früchte trage. „Wir haben mittlerweile mehr als 43 000 Kilometer Glasfaser verlegt.“

„Die Erde kommt mit drei oder vier Grad mehr zurecht, wir Menschen nicht.“ Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze



Rund eine Stunde dauert Söders Regierungserklärung. Als Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze speziell den aus ihrer Sicht unambitionierten Umweltpart kräftig zerpflückt, demonstriert der Regierungschef Verständnislosigkeit. Söder hatte unter anderem angekündigt, die Treibhausgasemissionen in Bayern bis 2050 auf unter zwei Tonnen je Einwohner und Jahr zu reduzieren, bis 2030 im ersten Schritt auf unter fünf Tonnen. „Die Erde kommt mit drei oder vier Grad mehr zurecht, wir Menschen nicht“, sagt Schulze.

Sie kritisiert auch das bayerische Familiengeld, schließlich seien finanziell schlechter gestellte Eltern schon bisher von vielen Zahlungen befreit. Das Geld wäre nach ihren Worten besser in einer guten Ausstattung der Kinderbetreuungseinrichtungen und in einer guten Bezahlung der Erzieherinnen investiert.

„So eine krude Melange rechter Verschwörungstheorien hat das Parlament noch nicht gesehen. Es war wirklich eine Schande.“ FDP-Fraktionschef Martin Hagen zur AfD-Rede



AfD-Fraktionschef Katrin Ebner-Steiner schlägt in ihrer Replik auf die Regierungserklärung einen sehr weiten Bogen, der vom Migrationspakt bis zu St. Martins-Zügen reicht, eine Eigeninterpretation christlicher Nächstenliebe enthält und nebenbei auch noch die kürzliche Niederlage von Friedrich Merz beim CDU-Parteitag streift. „Eine tiefgreifende Niederlage für ganz Deutschland“, sagt sie dazu. Die CSU sieht sie in der Tradition von Angela Merkel, was von AfD-Politikern grundsätzlich nie als Kompliment gemeint ist.

Die Bayern-Koalition skizziert sie als stromlinienförmig, ohne Ethos und ohne umfassende Idee des Gemeinwohls. Söder erinnere sie an einen Stand-up-Paddler. „Die Freien Wähler sind in Wahrheit nur das dünne Brett, das sie vom Sturz ins tiefe Wasser abhält.“ Noch niemals, sagt sie, habe aber mit einem Paddel ein Tsunami aufgehalten werden können. Womit Ebner-Steiner offenkundig die AfD meint. Sie verweist auf „1,3 Millionen Wähler“ der AfD bei der bayerischen Landtagswahl, setzt dabei die addierte Zahl der Erst- und Zweitstimmen mit der Zahl der Wähler gleich.

„Uns wird Spaltung der Gesellschaft vorgeworfen, von denjenigen, die sie betreiben und die sie hier ins Parlament getragen haben.“ CSU-Fraktionsvize Tobias Reiß



Ebner-Steiner gelingt in wenigen Minuten, dass die schärfste Kritik an diesem Tag nicht die Bayern-Koalition, sondern ihre eigene Partei trifft. „Uns wird Spaltung der Gesellschaft vorgeworfen, von denjenigen, die sie betreiben und die sie hier ins Parlament getragen haben“, sagt der CSU-Fraktionsvize und Oberpfälzer Abgeordnete Tobias Reiß. Das dünne Brett, das die AfD unter den Füßen Söders wähne, sei bei der AfD „an anderen Körperteilen zu vermuten“, schiebt er hinterher. „0,0 Substanz. Demokratisch schwer zu ertragen“, urteilt SPD-Fraktionschef Horst Arnold. „So eine krude Melange rechter Verschwörungstheorien hat das Parlament noch nicht gesehen. Es war wirklich eine Schande“, sagt FDP-Fraktionschef Martin Hagen.

