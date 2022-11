Atomkraft Söder: Sorge vor langem Abstiegsszenario für Wirtschaft

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke bis Frühjahr 2023 erneut als unzureichend kritisiert. Er halte es nach wie vor für falsch, dass die Akw nicht bis mindestens Ende 2024 weiterbetrieben würden, sagte der CSU-Chef am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“. Er glaube nicht an die Ewigkeit der Energieform, aber er würde nach Gefährdungslage gehen, sagte Söder. „Wir wissen doch bis heute nicht, wie lange der Krieg dauert.“

dpa