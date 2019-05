Wahlen Söder: SPD soll sich zur GroKo bekennen Nach dem Europawahldebakel fordert CSU-Chef Söder neuen Schwung für die Koalition. Er sieht vor allem die SPD in der Pflicht.

Merken

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. Foto: Sven Hoppe/Archivbild

München.Das Ansehen der Regierungskoalition in Bayern müsse sich wieder steigern, sagte Parteichef Markus Söder am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München. „Steigt das Ansehen einer Regierung, steigt auch das Ansehen der sie tragenden Parteien.“

Söder warnte die SPD davor, ständig über einen Austritt aus der Koalition zu diskutieren. „Wenn die SPD ständig nur darüber redet, dass sie das nicht will, ist das kein Ansatz“, mahnte Söder. „Wer ständig in einer Beziehung nur darüber redet, dass er am liebsten ausziehen möchte, der wird keine harmonische Ehe in der Zukunft schaffen.“ Die SPD müsse eine Grundsatzentscheidung treffen, ob sie die Koalition aus „innerer Leidenschaft“ erfüllen und nicht nur abarbeiten wolle. „Eine Groko über die Zeit zu retten, ist der falsche Weg.“ Die Koalition müsse neuen Schwung und ein Narrativ bekommen.

Mehr Meldungen aus der Politik finden Sie hier.