Parteien Söder: Sprung in die Neuzeit nicht wie erhofft von Grünen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den Grünen in Teilen Rückständigkeit vorgeworfen.

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender Markus Söder in Berlin. Foto: Michael Kappeler/dpa/archivbild

München.„Die Grünen haben in dem Programmentwurf, den sie letzthin vorgelegt haben, leider an einigen Stellen den Sprung in die Neuzeit nicht so gemacht, wie ich ihn erhofft hatte“, sagte Söder am Montag nach einer Präsidiumssitzung in München.

Er schloss eine schwarz-grüne Regierungskoalition nach der Bundestagswahl im September jedoch nicht aus. „Schwarz-Grün wäre dann möglicherweise die nächste GroKo“, sagte er mit Blick auf die Tatsache, dass die Grünen derzeit in Umfragen als zweitstärkste Kraft geführt werden.

„Natürlich haben die Grünen in der Umweltpolitik frische und gute Ideen“, sagte Söder. In der Wirtschafts- und Sozialpolitik gebe es dagegen Defizite. Die Union habe einen Führungsanspruch. Es komme darauf an, Wohlstand und Nachhaltigkeit zusammenzuführen, eine gesunde und moderne Lebensführung mit der Chance auf zukunftsfähige Arbeitsplätze zu verbinden.

