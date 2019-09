Infrastruktur Söder startet eine Milliarden-Offensive Technologieschub per Modernisierungsprogramm: Söder plant auch 1000 neue Professuren und 10 000 neue Studienplätze.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Auch in die bayerische Hochschullandschaft soll kräftig investiert werden. Foto: Peter Kneffel/dpa

Bad Staffelstein.CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder hat eine Innovations-Offensive in den Bereichen Wissenschaft, Hochschulen und Technologie angekündigt, die Bayern auch angesichts bevorstehender Konjunkturdellen für die Zukunft wappnen soll. „Es droht ein großer Strukturwandel“, sagte er am Mittwoch bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz – auch mit Verweis auf die Automobilindustrie in der Bundesrepublik. „Die strukturelle Schwäche der Automobilindustrie wird sich in das Wirtschaftssystem des Landes einfräsen.“ Das würde den Automobilstandort Bayern härter treffen als andere Bundesländer. In den nächsten vier bis fünf Jahren soll die bayerische Staatsregierung nach Söders Vorstellungen rund eine Milliarde Euro für Gegenstrategien bereitstellen. „Wir brauchen für Bayern einen Modernisierungsschub.“ Jetzt entscheide sich, ob der Freistaat auf Dauer in der ersten Liga mitspiele, „oder ob wir in zehn Jahren zweite Liga sind“.

Edmund Stoiber als Vorbild

Als Vorbild nannte Söder die Strukturreform des früheren Ministerpräsidenten Edmund Stoiber in den 1990-er Jahren. „Es ist jetzt fällig, eine nächste Stufe der Rakete zu zünden.“ Söder sprach von einem nationalen und internationalem Signal. Bayern zähle zu den wenigen Bundesländern, die die finanzielle Kraft hätten, ein Projekt dieser Art antizyklisch zu schultern.

Der Regierungschef will dafür die Schuldentilgung im Freistaat stark herunterfahren. Das Ziel des schuldenfreien Haushalts bis 2030 ist damit de facto nicht mehr zu erreichen. Am strikten Sparkurs hatte es angesichts der derzeitigen Zinslage ohnehin zuletzt im Kabinett wachsende Zweifel gegeben. „Wir wollen statt Negativzinsen Innovationsdividenden“, sagte der CSU-Chef. Söders Modernisierungskonzept fußt auf vier Säulen: Als Leuchtturmprojekt soll Spitzenforschung zur Künstlichen Intelligenz gefördert werden. „Unser Ziel ist, Bayern zu einem KI-District zu machen.“ Schwerpunkte der Forschung sollen Gesundheit, Mobilität, Quantentechnologie, Data-Science, Clean-Tec etwa in der Automobiltechnik sowie die Luft- und Raumfahrt sein.

Reaktionen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler): Der Koalitionspartner signalisiert Zustimmung. „CSU und Freie Wähler sich einig, dass wir in die Modernisierung Bayerns noch mehr investieren müssen. Ich bin gerade in Schweden und sehe, dass wir international im Bereich der Digitalisierung hinterherhinken.“ Die Anmeldung einer neuen Wohnung oder eines Autos müsse auch in Bayern per App und Smartphone erledigt werden können, ohne Termin beim Amt. Die Steuererklärung müsse per App möglich sein. „Die Mobilfunkabdeckung muss besser werden, die Wirtschaft muss noch digitaler werden, vom Handwerksbetrieb bis zum Großbetrieb. Nur so sichern wir die internationale Wettbewerbsfähigkeit und damit den Wohlstand in Bayern.“

Finanzminister Albert Füracker (CSU): Die Modernisierungsoffensive ist ein Kraftakt für den bayerischen Finanzminister, der bereits den Nachtragshaushalt 2020 im Blick hat. arbeiten. „Wir setzen unsere solide, generationengerechte Haushaltspolitik fort“, sagte Füracker. Dazu gehöre aber auch, auf Herausforderungen der Gegenwart zu reagieren. „Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich geändert. Deshalb ist es wichtig, dass wir Bayern jetzt für künftige Generationen zukunftsfest aufstellen – mit Investitionen in Bildung und Innovationen.“ Es würden aber auch künftig keine neuen Schulden gemacht, bekräftigt Füracker. „Auch an unserem Ziel, Schulden zu tilgen, halten wir ohne starre Vorgaben weiterhin fest.“

Der SPD-Landtagsabgeordnete Christian Flisek: Auch von der Oppositionspartei SPD kommt ein grundsätzliches Ja, das aber von großer Skepsis begleitet wird. Ein Modernisierungschub sei „dringendst notwendig. Die Hochschulen in Bayern leiden unter einer chronischen Unterfinanzierung, sowohl im Personalbereich wie auch bei der Sanierung der Gebäude“, sagt der niederbayerische Landtagsabgeordnete Christian Flisek. Seine Partei werde aber akribisch darauf achten, dass die angekündigten 1000 neuen Professuren und 10 000 Studienplätze wirklich „obendrauf“ kommen und nicht bereits längst angekündigte Maßnahmen betreffen. „Wenn Letzeres der Fall sein sollte, würde es die Sache natürlich wieder sehr relativieren.“

Anne Franke, forschungspolitische Sprecherin der Landtags-Grünen: Die Grünen-Politikerin fordert von der bayerischen Staatsregierung, sich nicht auf das Thema Digitalisierung zu verengen. „Wir hätten uns von einer Forschungsinitiative auch einen echten Schwerpunkt im Bereich Klimaforschung und Klimafolgenanpassung erwartet.“ Wissenschaft und Forschung müssten sich zudem auch mit der Frage beschäftigen, welche gesellschaftlichen Auswirkungen damit einhergehen. „Wir benötigen Akzeptanz für technische Entwicklungen und Teilhabe in einer immer weiter auseinanderdriftenden und diversen Gesellschaft.“

Helmut Kaltenhauser, haushaltspolitische Sprecher der Landtags-FDP: „Grundsätzlich begrüße ich die Initiative von Ministerpräsident Söder, der nachlassenden Wettbewerbsfähigkeit Bayerns entgegenwirken zu wollen.“ Einige der Maßnahmen fordere die FDP seit Jahren. „Während er bei der Klimapolitik fleißig von den Grünen kopiert, schaut er sich nun bei uns ab, wie eine sinnvolle Wirtschafts- und Standortpolitik betrieben werden kann.“ Ein Offenbarungseid sei, dass die aktuellen Vorschläge nicht vom bayerischen Wirtschaftsminister gekommen seien. Kritik gibt‘s auch für das Zurückfahren der Schuldentilgung. „Die Staatsregierung sollte das Ziel der Schuldenfreiheit bis 2030 nicht aufgeben, sondern dringend ausloten, welche Ausgaben gerade im konsumtiven Bereich aufgrund fehlender Wirkung verringert oder ganz abgeschafft werden können.“

Ein Beschleunigungsprogramm soll als zweite Säule heute bereits beschlossene Maßnahmen schneller an den Start bringen. Das betrifft etwa Maßnahmen an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Förderprogramme für Gebäudesanierungen, aber auch den Ausbau des Mobilfunks. „Das Ziel muss 500 neue Masten in Bayern sein, um endlich eine komplette Abdeckung zu erreichen.“ Schlechter Mobilfunk sei zwar eine nationales Problem. Er sei aber nicht mehr bereit, abzuwarten, bis das Problem irgendwann einmal national gelöst sei. Säule 3 soll eine tiefgreifende Hochschulreform umfassen, die die starke Handschrift von CSU-Minister Bernd Sibler trägt. Als Säule 4 ist ein „Technologietransformationsprogramm für den Mittelstand“ geplant, von dem nach Söders Worten vor allem Automobilzulieferer profitieren sollen.

Söder wirbt um britische Forscher



Der weitere Fahrplan sieht vor, dass das Modernisierungsprogramm nun mit dem Koalitionspartner Freie Wähler abgestimmt und unter Beteiligung des Kabinetts detailliert ausgearbeitet wird. Dabei sollen auch Standorte für Schwerpunktforschungen festgezurrt werden. Das Mobilfunkprogramm fällt etwa in den Zuständigkeitsbereich von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), der auf diesem Sektor zuletzt schon angeschoben hatte. Voraussichtlich am 10. Oktober will Söder das Gesamtpaket in einer Regierungserklärung präsentieren. In Kloster Banz nannte er am Mittwoch aber schon eine Reihe von Eckpunkten. Vorgesehen sind in den nächsten fünf Jahren etwa bis zu 1000 neue Professuren und etwa 10 000 neue Studienplätze. In seiner ersten Regierungserklärung vom April 2018 war schon einmal von 18 000 neuen Studienplätze die Rede gewesen. In seiner Pressekonferenz am Mittwoch stellte Söder klar, dass die 10 000 Plätze on top kommen.

Wissenschaftler sollen in Bayern mehr Spielräume bekommen, um zu forschen und eigene Start-ups zu gründen. Erleichtert werden sollen zudem Unternehmensausgründungen der Hochschulen. Im Technologiebereich sind fremdsprachige Studiengänge angedacht. Mit guten Konditionen soll der Freistaat Forscher aus aller Welt nach Bayern holen – dazu zählen „Stichwort: Dual Career“ auch Angebote für Lebenspartner. Söder sieht das als Kontrapunkt zu Anwerbeversuche deutscher Wissenschaftler aus den USA und China. Speziell geplant sind von ihm Anreize für Experten aus Großbritannien, die der Brexit aus dem Land treibt.

Ziel: ostbayerische Exzellenz-Uni

Die Internationalität soll die Bedeutung des Wissenschaftsstandortes Bayern stärken. „Wir können uns nicht damit abfinden, dass wir in Bayern nur zwei Exzellenz-Universitäten haben. Baden-Württemberg hat vier“, sagte Söder. Er setzt zudem auf neue Kooperationen der bayerischen Hochschulen, die das Niveau insgesamt heben und „am Ende auch zu einer fränkischen oder ostbayerischen Exzellenz-Uni führen können“.

