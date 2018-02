Parteien Söder startet Talkserie Der designierte Ministerpräsident präsentiert sich in „Söder persönlich“ den Wählern. Auch seine Kostüme spielen eine Rolle.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Bayerns designierter Ministerpräsident Foto: Sven Hoppe/Archiv

Bad Tölz.Noch vor der Übernahme des Ministerpräsidentenamtes startet CSU-Spitzenkandidat Markus Söder eine Serie von Gesprächsrunden in Bayern. Der Auftakt der Reihe „Söder persönlich“ findet am Montagabend im oberbayerischen Bad Tölz statt. Dort will der 51-Jährige nicht nur über seine politische Laufbahn sprechen, sondern auch über Weggefährten, Freundschaften und seinen Glauben. „Außerdem verrät Markus Söder, wer die Ideen seiner Faschingskostüme hat und warum seine Hunde dabei eine entscheidende Rolle spielen“, heißt es in der CSU-Einladung. Der Abschluss der insgesamt acht Veranstaltungen ist am 7. Juni in Würzburg geplant.

Die CSU hatte Söder im vergangenen Dezember auf ihrem Parteitag in Nürnberg zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 14. Oktober gekürt. Unklar ist aber noch immer, wann er das von Parteichef Horst Seehofer für das erste Quartal 2018 in Aussicht gestellte Amt des Regierungschefs übernehmen darf. CSU-intern wird davon ausgegangen, dass Seehofer am 5. März bei einer Sitzung des Parteivorstands Details dazu nennen wird. Dann will das Gremium über die Konsequenzen des SPD-Mitgliederentscheids zur Bildung einer neuen großen Koalition beraten. Seehofer selbst wird als Bundesinnenminister gehandelt.

