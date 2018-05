Kabinett

Söder startet zu seiner ersten Reise als Ministerpräsident

Erstmals in seiner Rolle als bayerischer Ministerpräsident reist Markus Söder offiziell ins Ausland. In Brüssel will der CSU-Politiker heute und morgen für bayerische Interessen werben. Zum Auftakt ist am Mittwochabend in der bayerischen Vertretung unweit von EU-Kommission und Parlament ein großes Fest mit mehr als 300 Gästen aus Politik und öffentlichen Institutionen geplant.