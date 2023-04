#södersongs Söder stellt Spotify-Liste seiner Hits zusammen: Das hört Bayerns Ministerpräsident

Merken

Mail an die Redaktion Nicht #södersingt, sondern nur #söderhört: Der Ministerpräsident hat auf Spotify eine Liste seiner Lieblingshits zusammengestellt. −Symbolbild: Nadler

München, Landeshauptstadt.Dass Bayerns Ministerpräsident gerne gut isst, beweist er seit einiger Zeit unter dem Hashtag #söderisst in den sozialen Medien. Nun gibt‘s von ihm aber auch was auf die Ohren: Auf Spotify stellte er eine Liste seiner Lieblingssongs zusammen - quasi #södersongs.

Lesen Sie auch: #söderisst: Markus Söder erklärt, warum er Essens-Fotos postet

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hält es auch musikalisch mit den Popstars aus dem Freistaat. Am Donnerstag veröffentlichte der CSU-Chef in den sozialen Netzwerken seine Spotify-Hitliste mit 15 Songs - und auf den ersten Plätzen stehen weiß-blaue Interpreten.







Nach der Spider Murphy Gang („Wer wird denn woana“) folgen auf den Plätzen zwei und drei die Münchener Freiheit („Bis wir uns wiederseh„n“) sowie der aus Augsburg stammende Sänger Andreas Bourani („Auf uns“). Danach kommt der Jamaikaner Carl Douglas mit seinem fast 50 Jahre alten One-Hit-Wonder „Kung Fu Fighting“. Mehrere Medien hatten über Söders Liste berichtet.







Süffisante Kritik: „Time to say goodbye“ sei passender

Die Songauswahl sorgte natürlich in den Netzwerken auch für Gesprächsstoff - und für teils auch süffisante Kommentare. Auf Twitter brachten Nutzer zum Ausdruck, dass sie sich bei der Landtagswahl im Herbst eine Abwahl des Ministerpräsidenten wünschen. SPD-Fraktionsvorsitzender und Kandidat als Söders Nachfolger Florian von Brunn schlug entsprechend „Time to say goodbye“ von Andrea Bocelli als noch fehlenden Song der Hitliste vor.

"Time to Say Goodbye" fehlt noch! — Florian von Brunn (@FlorianvonBrunn) April 6, 2023





Ein anderer Nutzer brachte folgende Söder-Songs als Vorschlag ein:

„5. Du hast mich tausendmal belogen; 4. Junge (warum hast du nichts gelernt); 3. Wahnsinn (Hölle, Hölle, Hölle); 2. Wie soll ein Mensch das ertragen? Und auf Platz 1. Neue Männer braucht das Land“. Und wieder ein anderer fragte: „Stellen Sie solche Listen eigentlich zusammen, während Sie wie so häufig bei Landtagssitzungen fehlen?“

− che/cav/dpa