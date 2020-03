Gesundheit Söder: Theater, Konzertsäle und Opern bis 19. April zu Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus schließt der Freistaat Bayern von diesem Mittwoch (11.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, spricht bei einer Veranstaltung. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.März) an bis zum 19. April alle staatlichen Theater, Konzertsäle und Opernhäuser. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Kabinettssitzung am Dienstag in München mit.