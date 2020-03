Landtag Söder: Über 2000 Infizierte in Bayern Ministerpräsident Markus Söder droht mit Ausgangssperre für ganz Bayern. Zudem befürchtet er eine „tiefgreifende Rezession“.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, spricht auf einer Pressekonferenz in der bayerischen Staatskanzlei zu den Auswirkungen der Coronavirus-Infektionen in Bayern. Foto: Matthias Balk/dpa

München.In Bayern sind bis Donnerstagmorgen laut Ministerpräsident Markus Söder bereits 2282 Menschen mit dem Coronavirus infiziert und in der Folge zehn Menschen daran gestorben. „Die Fälle nehmen täglich zu und die Infektionsketten sind immer schwerer zu verfolgen. Deutschland liegt in der aktuellen Statistik mittlerweile vor Südkorea bei den Infektionen“, sagte der CSU-Chef am Donnerstag in seiner Regierungserklärung im Landtag in München. „Die Lage ist ernst, sehr ernst.“

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus droht Söder ganz konkret mit einer Ausgangssperre für den ganzen Freistaat. „Wenn sich viele Menschen nicht freiwillig beschränken, dann bleibt am Ende nur die bayernweite Ausgangssperre als einziges Instrumentarium, um darauf zu reagieren. Das muss jedem klar sein“, sagte Söder am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Landtag in München.

Er sagte, es gebe Berichte, dass sich viele Menschen nicht an die Empfehlungen halten. Das schöne Wetter verführe zum Treffen mit Freunden an der Isar, im Englischen Garten, am Tegernsee oder an vergleichbaren Orte in Bayern. Es liege aber an jedem einzelnen, seinen Beitrag zu leisten. Söder rief explizit auch dazu auf, auf wechselseitige Einladungen von Kindern zu verzichten. Mit scharfen Worten kritisierte er unter anderem sogenannte „Corona-Partys“.

Söder mahnte, im Kampf gegen die Krise müsse man soziale Kontakte ausdünnen und das öffentliche Leben herunterfahren. Nur dann könne das Gesundheitssystem den bevorstehenden Stresstest bestehen. „Hier geht es um Leben und Tod.“

Die erste Ausgangssperre in Bayern gilt seit Mittwoch in der oberpfälzischen Kleinstadt Mitterteich (Landkreis Tirschenreuth). Der Grund: Die stark steigende Zahl an Coronavirus-Infizierten dort. Zur Eindämmung des Coronavirus sollen am Donnerstag auch im Landkreis Wunsiedel Ausgangssperren erlassen werden. Genau wie in der oberpfälzischen Kleinstadt Mitterteich sei dies notwendig, da es dort hohe Fallzahlen gebe. In Mitterteich wurde gestern eine Ausgangssperre verhängt. Bayern wolle in keiner Kommune eine Ausbreitungslage wie etwa im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen oder im österreichischen Ischgl, betonte Söder.

Neue Beatmungsgeräte für Bayern

Auch im medizinischen Bereich gibt es neue Mitteilungen. „Wir haben bereits 1000 Beatmungsgeräte erworben“, teilte der bayerische Ministerpräsident mit. Es werden weitere Beatmungsgeräte erworben, kündigte er an. „Außerdem gibt es jetzt eine Meldepflicht für Beatmungsgeräte, die in Privatpraxen und -kliniken vorhanden sind. Notfalls müssen wir auch beschlagnahmen“, betonte Söder. In „unzähliger Zahl“ seien Beatmungsgeräte in Bayern in privaten Praxen vorhanden.

Zudem würden spätestens am Freitag 800000 Atemschutzmasken nach Bayern kommen. Die wegen der Corona-Krise weltweit gefragten Atemschutzmasken werden nun auch wieder in Bayern produziert. „Wir haben jetzt die Eigenproduktion in Bayern mit mittelständischen Unternehmen auf den Weg gebracht“, sagte der Ministerpräsident. Spätestens ab nächster Woche starte im Freistaat die Produktion von Masken.

Was die weitere Ausbreitung des Coronavirus betrifft, zeigte sich Söder nicht zuversichtlich: „Ich sage Ihnen ausdrücklich: Der Ernstfall kommt“, sagte er.

„Tiefgreifende Rezession“ droht

„Es gibt auch eine Wirtschaftspandemie, die weltweit eintrifft“, prognostizierte Söder. „Ich befürchte, es droht eine tiefgreifende Rezession.“ Derzeit sei „schlichtes Überleben die Devise für unsere Wirtschaft“. Für Unternehmen wies er erneut auf die Unterstützung seitens des Freistaats hin.

Darüber hinaus fordert er vom Bund ein mindestens 100 Milliarden Euro schweres Hilfspaket, um die Folgen der Corona-Krise für die Wirtschaft abzumildern. Bisherige Maßnahmen wie die Regelungen zum Kurzarbeitergeld und zu KfW-Bürgschaften seien ein erster Schritt, es brauche aber ein großes Finanz- und Konjunkturpaket von mindestens 100, eher 150 Milliarden Euro, sagte Söder.

Zur Abfederung der unkalkulierbaren Kosten und finanziellen Folgen der Corona-Krise fordert CSU-Chef Markus Söder die Aussetzung der Stromsteuer und der EEG-Umlage. Dies würde vielen Betrieben und dem normalen Bürger helfen.

Am Donnerstag hat Ministerpräsident Dr. Markus Söder um 9 Uhr im Bayerischen Landtag eine Regierungserklärung zum Thema „Coronavirus“ abgegeben. Hier sehen Sie die Übertragung:

