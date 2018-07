Parteien

Söder und Aigner beschwören Einigkeit: „Streit nützt nie“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Verkehrsministerin Ilse Aigner haben beim Bezirksparteitag der oberbayerischen CSU in Irschenberg die Geschlossenheit der Partei beschworen. Die Partei müsse vor der Landtagswahl im Herbst zeigen, dass sie „Anker und Zentrum“ zugleich sei, sagte Söder vor rund 350 Delegierten. „Ein starke CSU in Bayern war noch nie so notwendig wie jetzt.“ Er wiederholte auch: „Streit nützt nie. Der Inhalt ist zuerst einmal die entscheidende Basis.“ Nach dem Asylstreit und der Regierungskrise in Berlin war die Partei beim neuen „Bayerntrend“ des Bayerischen Fernsehens auf nur noch 38 Prozent abgestürzt, ein historischer Tiefstand.