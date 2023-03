Landtagswahl Söder und Herrmann führen mittelfränkische CSU-Liste an

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und sein Innenminister Joachim Herrmann führen die Liste der CSU in Mittelfranken für die Landtagswahl im Herbst an. Söder wurde am Samstag bei der Delegiertenversammlung in Erlangen auf den ersten Platz gewählt, Herrmann folgt auf dem zweiten.

dpa