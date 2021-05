Anzeige

Bayern Söder und Kurz geben Pressekonferenz Bayerns Ministerpräsident und Österreichs Bundeskanzler haben sich zum persönlichen Austausch getroffen - live im Stream.

München.Bayerns Ministerpräsident Markus Söder empfängt am heutigen Dienstag Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz. Demnach treffen sie sich gegen 12 Uhr zu einem persönlichen Austausch in der Staatskanzlei in München. Im Anschluss halten Söder und Kurz eine Pressekonferenz ab, diese ist um 12.30 Uhr anberaumt. Die Mittelbayerische überträgt diese live im Stream.

Über welche Themen sich die beiden Regierungschefs unterhalten wollen, teilte die Bayerische Staatskanzlei nicht mit. Gut möglich ist aber, dass Urlaubsreisen in die jeweiligen Regionen und damit zusammenhängende Quarantänepflichten Thema sein werden. (am)