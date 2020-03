Regierung Söder und Scholz im Schulterschluss Der Ministerpräsident und der Bundesfinanzminister stimmen sich über Corona-Maßnahmen ab. Wir zeigen die Pressekonferenz.

Von Christine Schröpf

München.Im Kampf gegen die Corona-Krise eint Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) der unbedingte Wille, mit milliardenschweren Hilfspaketen gegenzusteuern. Söder hat „Whatever it takes“ als Losung ausgegeben - also: was immer auch nötig ist. Scholz wählte als Waffe sinnbildlich die „Bazooka“, die für höchste Feuerkraft steht. Um gemeinsame Schlagkraft geht an diesem Dienstag - der Bundesfinanzminister nimmt dazu am Vormittag an der bayerischen Kabinettssitzung teil und wird um 12 Uhr mit Söder bei einer Pressekonferenz über die Ergebnisse der Beratungen berichten. Im Zentrum steht die bestmögliche Verzahnung der Maßnahmen des Bundes und des Freistaats. Die Söder-Regierung hatte bereits vor Berlin ähnliche Angebote für die Wirtschaft auf den Weg gebracht: Dazu zählen Sofortzahlungen an kleinere Betriebe, aber auch ein Fonds, der große Unternehmen im Ernstfall durch eine zeitlich befristete Staatsbeteiligung liquide halten und vor feindlichen Übernahmen retten soll.

Im Kampf gegen Corona war Bayern dem Bund bisher oft einen Schritt voraus. Die Regierung aus CSU und Freien Wählern hatte dem Landtag schon am 19. März ein erstes Maßnahmenbündel vorgelegt und die Zustimmung für einen Zehn-Milliarden-Kredit eingeholt. Am 24. März kündigte Söder dann eine deutliche Aufstockung der Hilfen auf bis zu 40 Milliarden Euro an. Der Bundestag brachte am 25. März ein Corona-Paket auf den Weg und stimmte einer Neuverschuldung von 156 Milliarden Euro zu.

Für Wirtschaft springt mehr heraus

Wie die Überschneidungen bei den Soforthilfen für kleinere Betriebe aufgelöst werden können, hatte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) bereits am Montag publik gemacht. Die Angebote sollen durch ein Verschmelzen der Optionen nun sogar insgesamt ausgeweitet werden: Künftig wird es für Firmen in Not mit bis zu fünf Mitarbeitern 9000 Euro geben, bei bis zu zehn Mitarbeitern 15 000 Euro, bei bis zu 50 Mitarbeitern 30 000 Euro, und bei 51 bis 250 Mitarbeitern 50 000 Euro. Davor waren die Summen von 5000 bis 30 000 Euro gestaffelt. Die Finanzspritze, die nicht zurückgezahlt werden muss, war von Anfang an stark gefragt: Nach Aiwangers Worten waren im Freistaat bis Wochenbeginn über 1,5 Milliarden Euro beantragt und über 200 Millionen Euro ausbezahlt. Die zusätzlichen Bundesmittel, die seit Montag verfügbar sind, werden ebenfalls von Bayern ausgereicht.

Noch umfangreicher sind die geplanten Hilfen für Großunternehmen: Berlin stellt 600 Milliarden Euro für Garantien, notfalls auch für Beteiligungen an Unternehmen mit bisher hohen Umsätzen oder mehr als 250 Mitarbeitern bereit. Nach der Krise soll aber wieder privatisiert werden, wie Scholz dazu bereits gesagt hat. Die bayerische Koalitionsregierung hatte unabhängig davon einen Bayernfonds mit einem Sondervermögen von 20 Milliarden Euro beschlossen. Gedacht ist er für Unternehmen mittlerer Größe. Unternehmensbeteiligungen sollen von der Bayerischen Beteiligungsgesellschaft oder der LfA Förderbank gemanagt werden. Der Freistaat will bei strategischem Interesse auch selbst befristet in Unternehmen einsteigen. Söder fürchtet, dass liquide ausländische Konkurrenten deutsche Firmen in Geldnot günstig aufkaufen könnten. „Wenn am Ende dieser Krise steht, dass nahezu die gesamte bayerische und deutsche Wirtschaft in ausländischer Hand ist, wir keine Steuerungsoptionen mehr haben, dann ist das nicht nur eine medizinische Krise“, hatte Söder bereits bei einer Pressekonferenz vor eineinhalb Wochen gesagt.

