Regierung Söder und Scholz packen Coronawaffen aus Bayern stockt Maßnahmenpaket auf 60 Milliarden Euro auf und stimmt bei Kabinettssitzung Hilfen mit Bundesfinanzminister ab.

Von Christine Schröpf

München.Im Kampf gegen die Corona-Krise eint Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) der unbedingte Wille, mit milliardenschweren Hilfspaketen gegenzusteuern. Söder hat „Whatever it takes“ als Losung ausgegeben - also: was immer auch nötig ist. Scholz hatte als Waffe bereits zu Beginn der Krise sinnbildlich die „Bazooka“ gewählt, die für höchste Feuerkraft steht. Nach Beratungen mit dem bayerischen Kabinett am Dienstag signalisierte er nun bei einer Pressekonferenz, das Arsenal Stück für Stück zu erweitern. Söder stockte am Dienstag den „Bayern-Schirm“ schon Mal von 20 auf 60 Milliarden Euro auf – in normalen Zeiten das Volumen eines kompletten bayerischen Haushaltsjahrs.

Bis zu 20 Milliarden sollen auch in Staatsbeteiligungen an bayerischen Firmen fließen, damit diese bei Schieflagen nicht zu Übernahmekandidaten für ausländische Konkurrenten werden. Eine neue bayerische Finanzagentur hat dabei den Hut auf. 40 Milliarden Euro sind zur Absicherung von Krediten und Bürgschaften vorgesehen. Präzisiert wurden zudem am Dienstag die Soforthilfe für kleinere Betriebe. Entscheidend für eine Bewilligung ist ein coronabedingter existenzbedrohender Umsatzausfall, das Privatvermögen werde nicht angegriffen, betonte Söder. „Das Motto ist: Überbrücken, überleben – und dann wieder voll durchstarten“, schickte er als Botschaft an die Wirtschaft.

Um die Schlagkraft der Hilfspakete von Bund und Bayern zu erhöhen, war bei der Kabinettssitzung eine bestmögliche Verzahnung abgesprochen worden. Vertreter von Wirtschaftsorganisationen wie IHK und Handwerkskammern saßen mit am Tisch. „Es gibt kein Kompetenz-Wirrwarr, sondern aufeinander abgestimmt Konzepte und Programme“, sagte Söder. Abstimmungsbedarf hatte sich allerdings ergeben, weil der Freistaat mit seinen Corona-Hilfen der Bundesregierung bisher oft einen Schritt voraus ist. So hatte die Koalition aus CSU und Freien Wählern dem Landtag bereits am 19. März ein erstes Maßnahmenbündel vorgelegt und die Zustimmung für einen Zehn-Milliarden-Kredit eingeholt. Am 24. März hatte Söder eine deutliche Erhöhung der Hilfen auf bis zu 40 Milliarden Euro angekündigt. Seit Dienstag sind es nun 60 Milliarden Euro. Der Bundestag hatte im Gegenzug am 25. März ein erstes großes Corona-Paket auf den Weg gebracht und einer Rekord-Neuverschuldung von 156 Milliarden Euro zugestimmt, justiert seitdem ebenfalls nach. Scholz sprach vom „größten Wirtschaftsstabilisierungsprogramm aller Zeiten“. Das wuchtige Signal soll garantieren, dass in der Wirtschaft nicht das Vertrauen in die Zukunft schwindet. „Wir wollen und werden das gemeinsam durchstehen.“

Für Wirtschaft springt mehr heraus

Bei der Unterstützung größerer Unternehmen setzten Bund und Bayern aufeinander abgepasste Schwerpunkte. Berlin stellt Staatsbeteiligungen an Firmen ab 50 Millionen Euro Umsatz oder mehr als 250 Mitarbeitern in Aussicht. Der Freistaat konzentriert sich mit seinem Bayernfonds auf Firmen mit einem Umsatz ab zehn Millionen Euro und mehr als 50 Mitarbeiter.

In punkto Soforthilfe für kleinere Betriebe hatte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) bereits am Montag eine Lösung publik gemacht. Durch ein Verschmelzen der Angebote von Bund und Freistaat gibt es am Ende insgesamt mehr: Künftig soll es für Firmen in Not mit bis zu fünf Mitarbeitern 9000 Euro geben, bei bis zu zehn Mitarbeitern 15 000 Euro, bei bis zu 50 Mitarbeitern 30 000 Euro, und bei 51 bis 250 Mitarbeitern 50 000 Euro. Davor waren die Summen auf 5000 bis 30 000 Euro begrenzt.

Die Soforthilfen, die nicht zurückgezahlt werden müssen, sind stark gefragt: Bis Wochenbeginn waren im Freistaat über 1,5 Milliarden Euro beantragt und über 200 Millionen Euro ausbezahlt. Die Bundesmittel, die seit Montag verfügbar sind, werden ebenfalls von Bayern ausgereicht. Wer nun Anspruch auf mehr hat, muss dafür einen Folgeantrag stellen. „Die Soforthilfe erreicht ungefähr 60 Prozent der Unternehmen von IHK und Handwerkskammer“, sagte Söder. Für mehr Liquidität sorgen nach seinen Worten auch Steuerstundungen. 90 000 Anträge seien bereits eingegangen – sie umfassten ein Volumen von fast zwei Milliarden Euro.

Söder und Scholz betonten bei der Pressekonferenz wechselseitig die gute Zusammenarbeit. Das Zusammenspiel sei „exzellent“. Nach Söders Worten ist es bisher noch nie vorgekommen, dass ein Vizekanzler und SPD-Minister in einer bayerischen Kabinettsrunde Platz genommen hat. Noch ungewöhnlicher macht die Konstellation, dass derzeit Söder wie Scholz – der eine für die Union, der andere für die SPD - als potenzielle Kanzlerkandidaten gehandelt werden. Doch das war bei der Pressekonferenz am Dienstag kein Thema.

