Parteien Söder: Union hat beste Chancen auf Kanzleramt Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder ist mit Blick auf die Chancen der Union bei der Bundestagswahl optimistisch.

Markus Söder (CSU), Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern

Berlin.„Die Union hat beste Chancen, das Kanzleramt wieder zu erobern, wenn es uns gelingt, die eigenen Stärken in den Vordergrund zu rücken“, sagte er der „Welt am Sonntag“. Die Kernfrage laute: Wem gelingt es am besten, Ökologie und Ökonomie zu verbinden? „Da muss die Union Marktführer sein. Die Grünen denken nur an radikalen Umweltschutz, ohne die Folgen für Arbeitsplätze im Blick zu haben. Die FDP hat vor allem radikale Marktinteressen im Blick, ohne die Nachhaltigkeit stärker zu bedenken. Nur die Union kann beides verbinden und kann damit am Ende erfolgreich sein.“

Söder forderte, möglichst bald einen Koalitionsausschuss einzuberufen und einen Fahrplan für stärkere Klimaschutzinitiativen zu vereinbaren. Hintergrund ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, laut dem die Bundesregierung ihr Klimaschutzgesetz nachbessern muss. Kritik von Grünen wies Söder zurück. „Auch Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter und die Grünen im Bundesrat waren an den Runden beteiligt, die dieses Klimapaket beschlossen haben. Die Grünen wollten anfangs mehr, zugegeben. Aber am Ende haben sie es abgesegnet. Also gibt es hier eine All-Parteien-Verantwortung.“

