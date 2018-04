Sprache Söder vergibt Dialektpreis 2018 Neben dem bayerischen Ministerpräsidenten sind auch Albert Füracker und Marion Kiechle bei der Auszeichnung dabei.

Mail an die Redaktion Die Kabarettistin Monika Gruber bekommt den Dialektpreis 2018. Foto: Marc Müller/Archiv

München.Den Dialektpreis Bayern verleihen dieses Jahr Ministerpräsident Markus Söder, Finanz- und Heimatminister Albert Füracker sowie Wissenschafts- und Kunstministerin Marion Kiechle (alle CSU).

Dreieinhalb Wochen nach der Kabinettsumbildung und drei Tage vor dem Termin hat die Staatskanzlei am Freitagnachmittag nun die kabinettsstarke Besetzung der feierlichen Verleihung in der Münchner Allerheiligen-Hofkirche veröffentlicht. Lange herrschte darüber Rätselraten – denn die Einladungen für Montagabend waren längst gedruckt – noch mit den Ministern Söder und Ludwig Spaenle. Die Preisträger, darunter die Kabarettistin Monika Gruber und die Musikkabarettgruppe Couplet AG, waren seit vielen Wochen bekannt. Sie erhalten den Preis für „für besondere Verdienste in Bereichen Dialektpflege und Dialektologie“.

Söder – als Vorgänger Fürackers – hatte zusammen mit dem damaligen Kultusminister und Weggefährten Spaenle den Dialektpreis Bayern 2017 erstmals vergeben. Nachdem Söder Spaenle aus dem Kabinett geworfen hat, nimmt Kiechle dessen Platz ein. Füracker kommt für Söder – und Söder ist nun extra noch als Ministerpräsident dabei.

Im vergangenen Jahr waren unter anderem der Liedermacher Willy Michl und Volker Heißmann und Martin Rassau alias Waltraud & Mariechen geehrt worden. Die tragen dazu bei, die regionale Vielfalt der heimischen Dialekte zu pflegen, hieß es im vergangenen Jahr.

