Filmemacher Söder verleiht Ehren-Filmpreis an Sönke Wortmann Filmemacher Sönke Wortmann erhält beim Bayerischen Filmpreis in diesem Jahr den Ehrenpreis. „Ich bin ein Fan seiner Arbeit. Er begeistert mit Fußball-Filmen genauso wie mit Komödien“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch in München und verwies auf Filme wie „Das Wunder von Bern“ oder „Deutschland. Ein Sommermärchen“. Wortmann verbinde in seinem Werk Zeitgeschichte und die Emotionen des Sports und sei auch als Produzent und Romanautor erfolgreich.

dpa

München.Der 62-jährige Regisseur stammt aus dem Ruhrgebiet, aus Marl, und spielte nach dem Abitur einige Jahre professionell Fußball. Am Anfang seiner Filmkarriere habe er noch selbst vor der Kamera gestanden - schließlich habe er als Film-Produzent und Autor sein Talent bewiesen, so die Mitteilung. Der Bayerische Filmpreis wird am 20. Mai bei einer Gala in München gefeiert. Söder werde den Ehrenpreis dort verleihen, hieß es.