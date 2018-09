Landtagswahl Söder verschärft Ton gegenüber AfD Die bayerische AfD sei ein „ganz besonders schlimmer“ Part, sagt der CSU-Spitzenkandidat und verspricht klare Kante.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Vor der Landtagswahl wegen schwächelnder Umfragewerte unter Druck: CSU-Chef Horst Seehofer (links) und CSU-Spitzenkandidat Markus Söder. Foto: Andreas Gebert/dpa

München.Ministerpräsident Markus Söder verschärft in der Endphase des Landtagswahlkampfs den Ton gegenüber der AfD. „Klare Kante“ sei sehr wichtig, betonte der CSU-Spitzenkandidat am Montag in München am Rande der CSU-Vorstandssitzung. Das gelte nicht allein gegenüber den Parteigliederungen im Osten, wo die AfD bei Demonstrationen ihre Maske der Bürgerlichkeit fallen lasse und „Seit an Seit“ mit NPD, Pegida oder Hooligans marschiere. „Die bayerische AfD ist eine ganz besonders schlimme AfD. Sie gehört wirklich zu den schlimmsten AfDs“,sagte Söder. Sie liege politisch auf der Line des thüringischen AfD-Chefs Björn Höcke. Die langfristige Agenda sei Destabilisierung und weitere Verunsicherung der Gesellschaft. Das werde „am Ende nichts besser machen, sondern alles schlechter“.

CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer verwahrte sich dagegen, dass seine Partei durch eigenes politische Taktieren die AfD erst stark gemacht habe. „Dass die CSU die AfD stark gemacht hat, ist ein Märchen.“ Entscheidender Faktor für das Aufblühen der AfD nach 2015 sei unter anderem die Migrationsfrage. Auch die Grünen hätten daran ihren Anteil, die in Berlin permanent darauf drängten, bei der Zuwanderung großzügiger zu sein. „Das will die Bevölkerung nicht.“ Die AfD werde an Rückhalt verlieren, sobald die „zugrundeliegenden Probleme“ gelöst seien.“ Dazu zählte Seehofer neben der Asylpolitik auch soziale Themen wie Wohnen, Rente, Familie und Pflege.

„Wir erleben derzeit, dass ein Wind durch Deutschland weht – und der weht natürlich auch nach Bayern hinein.“ Markus Söder



Gewaltdelilkte, rechtsradikale Ausschreitungen und Bürgerproteste in Chemnitz und Köthen dominieren aktuell bundesweit die politische Debatte – die CSU versucht im Endspurt der Landtagswahl den Fokus mit aller Kraft auf Bayern zu lenken. „Wir erleben derzeit, dass ein Wind durch Deutschland weht – und der weht natürlich auch nach Bayern hinein“, sagte Söder. Er will im Wahlkampf herausarbeiten, dass Bayern für die eigentliche Probleme als einziges Bundesland Lösungen biete. „Uns geht es nicht nur wirtschaftlich besser, wir haben auch eine klare Philosophie wenn es um Recht und Ordnung geht.“

25 000 in Söders Zelten

Situationen wie in Chemnitz, beim G20-Gipfel in Hamburg oder der Silvesternacht in Köln wären im Freistaat nicht möglich gewesen. Bei der Zuwanderung setze Bayern auf eine Balance zwischen Humanität und Ordnung. Jüngste umstrittene Äußerungen Seehofers, wonach die Migrationsfrage die „Mutter aller politischen Probleme“ in Deutschland sei, kommentierte Söder nicht weiter. Debatten über Worte und Wortdeutungen seien eher ein Sport für Sitilisten. „Wichtig ist, dass die Menschen spüren, dass sich etwas bewegt und besser wird im Land.“

Söder absolviert im Landtagswahlkampf gerade ein Mammutprogramm, legte erst vergangene Wochen neue Regierungspläne vor und eilt von Festzeltauftritt zu Festzeltauftritt. Noch am Sonntagabend hatte er im oberpfälzischen Weiden gesprochen. In den vergangenen rund zwei Wochen habe er bei diesen Auftritten fast 25 000 Menschen direkt erreicht, sagt Söder am Montag. Wieviele Kilometer er im Wahlkampfmarathon täglich hinter sich gebracht hat, lässt sich jeweils an der im Lauf der Stunden wachsenden Zahl der Falten in seinen Hosenbeinen ablesen.

„Ich halte nach wie vor für möglich, dass wir gut und stark abschneiden.“ Horst Seehofer



Die CSU kämpft dennoch seit Wochen gegen einen Negativtrend im Umfragen – am Montag wurden neue Zahlen des Meinungsforschungsinstituts Civey bekannt, in der die Partei nur noch bei 35,8 Prozent liegt. Es ist ein neuer Tiefstand. Für Mittwoch wird der Bayerntrend des Bayerischen Rundfunks erwartet. Söder zeigte sich betont gelassen und verwies darauf, als wie falsch sich die Umfragen bei der Bundestagswahl 2017 erwiesen. „Wir haben doch im letzten Jahr ein einziges Demoskopiedesaster erlebt.“ Er mahnte Souveränität und Gelassenheit. Die Zahlen seien kein Grund zu „hyperventilieren“. Der Oberpfälzer CSU-Chef Albert Füracker sprach auf Nachfrage unseres Medienhauses von einem völlig anderen Stimmungsbild an der Basis – nicht vergleichbar mit dem Landtagswahlkampf 2008, der für die CSU bekanntlich mit dem Verlust der absoluten Mehrheit geendet hatte. „Die Stimmung von damals spüre ich nicht“, sagte er –die schlechten Umfragewerte könne er sich deshalb nicht erklären.

Neue Umfrage CSU: Fünf Wochen vor der Landtagswahl ist die CSU in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey in der Wählergunst weiter gesunken. Die Partei bringt es nur noch auf 35,8 Prozent, rund zwei Prozent weniger als vor zwei Wochen.

Politische Konkurrenz: Die Grünen bleiben mit 16,5 Prozent zweitstärkste Kraft (plus 1,4). Die AfD landet geringfügig verbessert bei 13,7 Prozent. Die SPD legt ebenfalls etwas zu auf 12,1 Prozent. Die Freien Wähler erzielen 8,1 Prozent, die FDP 5,8 Prozent.

Auch CSU-Chef Seehofer lassen schlechte Umfragewerte nach eigenen Worten unbeeindruckt. Im Moment sei die Lage zwar „sehr schwierig. Das stellen Sie auch fest bei der Wahl in Schweden, wo ja auch die Wirkmächtigkeit der Migrationsfrage eine große Rolle gespielt hat“. Entscheidend sei aber, wie „beherzt und geschlossen“ die CSU die fünf Wochen Marathon bis zur Landtagswahl bestreite. „Ich halte nach wie vor für möglich, dass wir gut und stark abschneiden.“ Ein Parteitag am kommenden Sonntag mit 1000 Gästen soll als Motivationsspritze wirken. Dort soll das Miteinander auch der Doppelspitze „Söder-Seehofer“ zelebriert werden.

Söder: Kulturelle Kluft zu Grünen

Bei einem Verlust der absoluten Mehrheit am 14. Oktober wäre die CSU auf einen Koalitionspartner angewiesen. CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer hatte kürzlich ein Bündnis mit den Grünen eine deutliche Absage erteilt. Von Söder kommt am Montag keine Festlegung dieser Art. „Ich rede nicht über den Tag nach der Wahl“, sagte er. Er kämpfe dafür, „dass die CSU selbst bestimmen kann, wer weiter Bayern führen kann“. An der politischen Kluft zwischen CSU und Grünen ließ er aber keinen Zweifel.

„Die Grünen sind eine Bevormundungspartei. Die Grünen stehen für Fahrverbote, für höhere Steuern, für eine ungebremste Zuwanderung.“ Die Partei sei „kulturell gesehen unglaublich weit weg von der CSU.“

Weitere Informationen zur bayerischen Landtagswahl finden Sie hier!

Weitere Nachrichten aus der bayerischen Landespolitik lesen Sie hier!

Aktuelles aus der Region und der Welt gibt es über WhatsApp direkt auf das Smartphone: www.mittelbayerische.de/whatsapp