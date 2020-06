Anzeige

Gesundheit Söder verteidigt Corona-Massentests Bayerns Ministerpräsident weist Kritik von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zurück: „einzig ernsthafte Chance“.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, kommt zu einer Pressekonferenz. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München.„Das ist die einzige ernsthafte Option, es wird sonst zu wenig getestet“, sagte CSU-Chef Markus Söder am Montag in München. Der Freistaat Bayern erweitere das Testangebot jetzt, „wir warten nicht auf endlose Gespräche zwischen einzelnen Kostenträgern, sondern wir gehen in Vorleistung, weil wir glauben, dass neben Abstand halten Testen die einzige ernsthafte Chance ist, Infektionsketten zu unterbrechen“.

Die Kritik Spahns, viele Corona-Tests ohne systematisches Vorgehen seien nicht zielführend, treffe auf Bayern zudem nicht zu. „Wir haben ja genau ein System entwickelt“, betonte Söder.

Bayern hatte angekündigt, als erstes Bundesland Corona-Tests für alle zu ermöglichen - auf Wunsch auch für Menschen ohne Symptome und ohne besonders hohes Infektionsrisiko. Dafür übernimmt das Land Kosten, die nicht von der Krankenkasse übernommen werden. (dpa)