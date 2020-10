Anzeige

Parteien Söder verwundert über CDU-Parteitagsplanungen CSU-Chef Markus Söder hat kein Verständnis dafür, dass die Schwesterpartei CDU trotz rasant steigender Corona-Zahlen derzeit noch an einem regulären Wahlparteitag im Dezember festhält.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, spricht vor Beginn einer Videokonferenz des CSU-Vorstands auf einer Pressekonferenz. Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg.Er wundere sich sehr, dass die CDU noch mit einem regulären Parteitag plane, sagte Söder am Montag nach Teilnehmerangaben in einer Schalte des CSU-Vorstands in Nürnberg. Er mahnte: „Es darf keine Privilegien für Politiker geben, bei allem Verständnis für Parteizwänge.“

Ein CDU-Präsenz-Parteitag mit 1001 Delegierten soll am 4. Dezember in Stuttgart den Nachfolger von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer wählen. Offen ist aber derzeit, ob das Treffen wegen der Corona-Infektionsentwicklungen überhaupt stattfinden kann.