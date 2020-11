Anzeige

Corona-Regeln Söder: Viele suchen nach Schlupflöchern Bayerns Ministerpräsident hat kritisiert, dass einige Bürger immer wieder versuchen, die Corona-Regeln zu umgehen.

Mail an die Redaktion Eine Teil-Entwarnung könne man geben, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Berlin.Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kritisiert, dass einige Bürger in der Corona-Pandemie immer wieder nach Schlupflöchern der geltenden Regelungen suchten. „Mein Eindruck ist: Es suchen ja sehr viele immer wieder nach einem Schlupfloch, nach einer Paralleldiskussion“, sagte der CSU-Chef am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“. „Wenn wir uns jetzt mal darauf konzentrieren, wie wir so gut wie möglich die Zahlen senken und es so konsequent anwenden wie es nur geht, dann denke ich, ist Weihnachten entspannt.“ Größere Sorge als Weihnachten bereiteten ihm ohnehin Silvester und Skiaktivitäten.

In den kommenden zwei Wochen werde man sehen, wie sich die Zahlen entwickeln. Eine Teil-Entwarnung könne man geben. Es gebe kein exponentielles Wachstum mehr nach oben. Umgekehrt gebe es aber auch keine Abwärtsbewegung. „In den nächsten zwei Wochen müssen wir dann noch mal ein Update machen, wie wir stehen, und im Zweifelsfall aus dem Verlängern und Vertiefen ein Mehr an Vertiefen machen.“ (dpa)