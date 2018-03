Landtag

Söder von CSU-Fraktion einstimmig nominiert

Kurz vor seiner Wahl zum neuen bayerischen Ministerpräsidenten ist Markus Söder von der CSU-Landtagsfraktion einstimmig nominiert worden. In einer offenen Abstimmung hätten am Freitag alle 96 anwesenden Abgeordneten für den Franken votiert, verlautete am Rande der Sitzung aus Teilnehmerkreisen. Fünf Abgeordnete fehlten demnach noch, darunter der zurückgetretene Regierungschef und neue Bundesinnenminister Horst Seehofer, der direkt zur Plenarsitzung kommen will, die um 10.00 Uhr beginnen soll.