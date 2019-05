Regierung Söder warnt SPÖ vor Misstrauensvotum Nach dem Bruch der Koalition in Österreich warnt der CSU-Chef die dortigen Sozialdemokraten davor, den Kanzler zu stürzen.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, gibt im Plenarsaal während der Landtagssitzung eine Regierungserklärung ab. Foto: Sina Schuldt/Archivbild

München.Nach dem Bruch der ÖVP-FPÖ-Koalition in Österreich hat CSU-Chef Markus Söder die dortigen Sozialdemokraten (SPÖ) davor gewarnt, gemeinsam mit der FPÖ Kanzler Sebastian Kurz zu stürzen.

Das wäre „ein Treppenwitz der Geschichte“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Landtag in München. Hintergrund ist, dass Kurz schon am kommenden Montag mit einem Misstrauensvotum des Parlaments aus dem Amt gedrängt werden kann, denn die von Kurz geführte Regierung hat derzeit keine Mehrheit. Die rechte FPÖ und die SPÖ hatten sich zuletzt nicht abschließend entschieden, wie sie abstimmen werden.

