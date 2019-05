Extremismus Söder warnt vor Rechtspopulisten Das Beispiel Österreich zeige, dass man mit rechten Gruppierungen nicht zusammenarbeiten und ihnen nicht vertrauen könne.

Mail an die Redaktion Michael Kretschmer (CDU, l), Ministerpräsident von Sachsen, und Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, vor der Sächsischen Staatskanzlei. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Dresden.Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat wenige Tage vor der Europawahl eindringlich vor der Zusammenarbeit mit Rechtspopulisten und Rechtsextremisten gewarnt.

„Man kann nur dringend davor warnen, sich in irgendeiner Form mit diesen Gruppen einzulassen. Man muss sie bekämpfen“, sagte Söder am Dienstag in Dresden nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung von Bayern und Sachsen. Das Beispiel Österreich habe es sehr gut gezeigt: „Man kann Rechtspopulisten nicht vertrauen. Und man kann auch nicht mit ihnen seriöse Politik machen.“

Es sei immer wieder mal versucht worden. Am Ende fehle die „richtige sittliche Einstellung“ dieser Persönlichkeiten.