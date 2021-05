Anzeige

Schulen Söder: Weitere Lockerung von Corona-Regeln für Schulen Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will die Corona-Regeln für die Schulen in Bayern weiter lockern: Vom 21.

Mail an die Redaktion Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder (r, CSU) zugeschaltet auf einem Bildschirm neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Foto: Annegret Hilse/Reuters Pool/dpa

München.Juni an soll in allen Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz bis zu 100 wieder normaler Präsenzunterricht möglich sein. Das kündigte er am Donnerstag an. Nach den Pfingstferien, vom 7. Juni an, gilt für zwei Wochen zunächst noch der Grenzwert 50 für Präsenzunterricht - das hatte das bayerische Kabinett vergangene Woche so beschlossen.

© dpa-infocom, dpa:210527-99-767328/2